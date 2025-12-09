ETV Bharat / Videos

గ్లోబల్ సమ్మిట్​లో అదిరిపోయే డ్రోన్ విజువల్స్ చూడండి - TELANGANA GLOBAL SUMMIT VISUALS

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Telangana Rising Drone Visuals : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్​ సమావేశానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసింది. సదస్సు జరుగుతున్న ఫ్యూచర్​సిటీకి సంబంధించిన డ్రోన్​ విజువల్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లు, భారీ స్క్రీన్లు, త్రీడీ యానిమేటెడ్ చిత్రాలు,  భారీ ఎల్​ఈడీ లైట్లు, డిజిటల్ హంగులతో చూపరులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. అక్కడ ఏర్పాట్లపై విజువల్స్​ సమ్మిట్​ ఆడంబరాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. సదస్సు ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన భద్రతను కల్పించింది. సోమవారం సమ్మిట్​ను ప్రభుత్వం అట్టహాసంగా ప్రారంభించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రముఖ నాయకులు, పారిశ్రామిక వేత్తలు హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశం రెండో రోజు ఘనంగా కొనసాగుతోంది. 

మొదటిరోజు జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. రూ.3,97,500 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదిరాయి. దేశ విదేశాల నుంచి దాదాపు 3వేల మంది ప్రతినిధులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీతో దేశ జీడీపీలో 10శాతం వాటా అందించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమ్మిట్ ప్రారంభ ప్లీనరీలో తెలిపారు.

