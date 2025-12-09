LIVE : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ 2025 - డ్రోన్ లేజర్ షో - DRONE LASER SHOW LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 9, 2025 at 8:43 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 8:55 PM IST
TG Global summit Drone Laser Show Live : హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ 2025 వైభవంగా సాగుతోంది. రెండు రోజులు సాగిన ఈ సమిట్ నేటితో ముగియనుంది. ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా డ్రోన్ లేజర్ షోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. ఈ డ్రోన్ లేజర్ షోను భారీగా నిర్వహించి గిన్నిస్ బుక్ రికార్డులో స్థానం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. భారీ స్థాయిలో నిర్వహించిన ఈ లేజర్ షోను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు, వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులు వీక్షిస్తున్నారు. రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ సదస్సులో రూ.5 లక్షల కోట్లకు పైనే పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తాయి. వివిధ ప్రముఖ కంపెనీలతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు. సదస్సు ప్రారంభం నుంచి వచ్చిన అతిథులకు తెలంగాణ రుచులను అందించారు. తెలంగాణ సంస్కృతి-సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే విధంగా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ 2025ను నిర్వహించారు.
TG Global summit Drone Laser Show Live : హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ 2025 వైభవంగా సాగుతోంది. రెండు రోజులు సాగిన ఈ సమిట్ నేటితో ముగియనుంది. ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా డ్రోన్ లేజర్ షోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. ఈ డ్రోన్ లేజర్ షోను భారీగా నిర్వహించి గిన్నిస్ బుక్ రికార్డులో స్థానం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. భారీ స్థాయిలో నిర్వహించిన ఈ లేజర్ షోను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు, వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులు వీక్షిస్తున్నారు. రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ సదస్సులో రూ.5 లక్షల కోట్లకు పైనే పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తాయి. వివిధ ప్రముఖ కంపెనీలతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు. సదస్సు ప్రారంభం నుంచి వచ్చిన అతిథులకు తెలంగాణ రుచులను అందించారు. తెలంగాణ సంస్కృతి-సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే విధంగా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ 2025ను నిర్వహించారు.