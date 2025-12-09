ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025 - డ్రోన్​ లేజర్​ షో - DRONE LASER SHOW LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 8:43 PM IST

|

Updated : December 9, 2025 at 8:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TG Global summit Drone Laser Show Live : హైదరాబాద్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025 వైభవంగా సాగుతోంది. రెండు రోజులు సాగిన ఈ సమిట్​ నేటితో ముగియనుంది. ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా డ్రోన్​ లేజర్​ షోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. ఈ డ్రోన్​ లేజర్​ షోను భారీగా నిర్వహించి గిన్నిస్​ బుక్​ రికార్డులో స్థానం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. భారీ స్థాయిలో నిర్వహించిన ఈ లేజర్​ షోను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు, వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులు వీక్షిస్తున్నారు. రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ సదస్సులో రూ.5 లక్షల కోట్లకు పైనే పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తాయి. వివిధ ప్రముఖ కంపెనీలతో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు. సదస్సు ప్రారంభం నుంచి వచ్చిన అతిథులకు తెలంగాణ రుచులను అందించారు. తెలంగాణ సంస్కృతి-సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే విధంగా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. హైదరాబాద్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025ను నిర్వహించారు.

TG Global summit Drone Laser Show Live : హైదరాబాద్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025 వైభవంగా సాగుతోంది. రెండు రోజులు సాగిన ఈ సమిట్​ నేటితో ముగియనుంది. ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా డ్రోన్​ లేజర్​ షోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. ఈ డ్రోన్​ లేజర్​ షోను భారీగా నిర్వహించి గిన్నిస్​ బుక్​ రికార్డులో స్థానం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. భారీ స్థాయిలో నిర్వహించిన ఈ లేజర్​ షోను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు, వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులు వీక్షిస్తున్నారు. రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న ఈ సదస్సులో రూ.5 లక్షల కోట్లకు పైనే పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తాయి. వివిధ ప్రముఖ కంపెనీలతో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు. సదస్సు ప్రారంభం నుంచి వచ్చిన అతిథులకు తెలంగాణ రుచులను అందించారు. తెలంగాణ సంస్కృతి-సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించే విధంగా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. హైదరాబాద్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025ను నిర్వహించారు.

Last Updated : December 9, 2025 at 8:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT
TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT 2025
DRONE SHOW IN HYDERABAD
ఫ్యూచర్​ సిటీలో డ్రోన్​ షో
DRONE LASER SHOW LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajya Sabha Session LIVE

LIVE : రాజ్యసభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 9, 2025 at 11:03 AM IST
Lok Sabha Session Live

LIVE : లోక్​సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 9, 2025 at 11:01 AM IST
Telangana Rising Global Summit 2025

LIVE : రెండో రోజు తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 9, 2025 at 10:36 AM IST
Telangana Rising Global summit Live

LIVE : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమిట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 8, 2025 at 12:50 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.