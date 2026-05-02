LIVE : కల్వకుంట్ల కవిత మీట్ ది ప్రెస్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KALVAKUNTLA KAVITHA PRESS MEET LIVE
Published : May 2, 2026 at 12:03 PM IST
Kalvakuntla Kavitha Meet The Press Live : కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీ 'తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్)'కు ఆమోద ముద్ర వేసిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ రక్షణ సేన పేరును ఈసీ ఆమోదించింది. ఈ నెల 25న పార్టీ పేరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సేనగా ప్రకటించారు. అయితే తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్) పేరును ఈసీ ఆమోదం తెలిపింది. తెలంగాణ రక్షణ సేన పేరుకు ఈసీ ఆమోదంపై కవిత హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ రక్షణ సేన టీఆర్ఎస్కు ఈసీ ఆమోదం తెలిపిందని తెలిపారు. సమస్త తెలంగాణ సమాజానికి తెలియచేయడానికి సంతోషిస్తున్నానని, జనవరిలో ఈసీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా దరఖాస్తు చేశామని అన్నారు. మొత్తం ఐదు పేర్లతో దరఖాస్తు చేసుకున్నామని, మూడో ప్రాధాన్యతగా ఇచ్చిన పేరును ఈసీ ఆమోదించిందని వెల్లడించారు. టీఆర్ఎస్ తనకు రాసిపెట్టి ఉందేమో అని తెలిపారు. రెండు దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న కృషిని కొనసాగిస్తానని, తెలంగాణ అస్తిత్వ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పని చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. టీఆర్ఎస్కు ఈసీ ఆమోదం అనంతరం కల్వకుంట్ల కవిత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం
