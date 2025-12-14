Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / Videos

LIVE : రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 7:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections Second Phase Live : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్​ మొదలైంది. రెండో విడతలో 31 జిల్లాల్లోని 193 మండలాల పరిధిలో 4,333 గ్రామ పంచాయతీలు, 38,350 వార్డుల్లో ఎన్నికలకు ఎస్​ఈసీ నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో మొదటి విడత ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఇప్పుడు రెండో విడత ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవం అయిన వాటిని మినహాయించి 3,911 గ్రామ పంచాయతీలు, 29,917 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఓటర్లు తమ అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు బారులు తీరుతున్నారు. ఈ రెండో విడత ఎన్నికల బరిలో 12,834 మంది సర్పంచ్​ అభ్యర్థులు, 71,071 మంది వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. తొలిదశలో జరిగిన ఘర్షణలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పోలీసులు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఎన్నికల కౌంటింగ్​ ప్రారంభం కానుంది.

Telangana Panchayat Elections Second Phase Live : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్​ మొదలైంది. రెండో విడతలో 31 జిల్లాల్లోని 193 మండలాల పరిధిలో 4,333 గ్రామ పంచాయతీలు, 38,350 వార్డుల్లో ఎన్నికలకు ఎస్​ఈసీ నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో మొదటి విడత ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఇప్పుడు రెండో విడత ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవం అయిన వాటిని మినహాయించి 3,911 గ్రామ పంచాయతీలు, 29,917 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఓటర్లు తమ అమూల్యమైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్​ కేంద్రాలకు బారులు తీరుతున్నారు. ఈ రెండో విడత ఎన్నికల బరిలో 12,834 మంది సర్పంచ్​ అభ్యర్థులు, 71,071 మంది వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. తొలిదశలో జరిగిన ఘర్షణలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పోలీసులు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఎన్నికల కౌంటింగ్​ ప్రారంభం కానుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TG GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana Panchayat Elections 2025

LIVE : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 11, 2025 at 1:46 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 Live

LIVE : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశ పోలింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 11, 2025 at 9:14 AM IST
CM Revanth Visit OU Live

LIVE : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శించిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

December 10, 2025 at 12:58 PM IST
New Google for Startups at T-Hub Live

LIVE : టీహబ్​లో స్టార్టప్​ల కోసం న్యూగూగుల్​ను ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

December 10, 2025 at 11:43 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.