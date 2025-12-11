ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశ పోలింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 9:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections 2025 Live : రాష్ట్రంలో మొదటి దశ గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది. ఓటర్లు తమ ఓటుహక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. 31 జిల్లాల్లోని 189 మండలాల పరిధిలో 4 వేల 236 గ్రామపంచాయతీలు, 37 వేల 440 వార్డుల్లో ఎన్నికలకు ఎస్​ఈసీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఐదు పంచాయతీలు, 169 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మిగతా వాటిలో 396 మంది సర్పంచ్‌లు, 9 వేల 633 వార్డు మెంబర్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఒక గ్రామ పంచాయతీ, 10 వార్డుల్లో కోర్టు స్టే వల్ల ఎన్నికలు నిలిచిపోయాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 వేల 834 గ్రామ పంచాయతీలు, 27 వేల 628 వార్డుల్లో నేడు ఎన్నికలు జరగుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 వేల 834 మంది సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులు, 65వేల 455 మంది వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించనున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల తొలివిడత పోలింగ్ జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Telangana Panchayat Elections 2025 Live : రాష్ట్రంలో మొదటి దశ గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ మొదలైంది. ఓటర్లు తమ ఓటుహక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. 31 జిల్లాల్లోని 189 మండలాల పరిధిలో 4 వేల 236 గ్రామపంచాయతీలు, 37 వేల 440 వార్డుల్లో ఎన్నికలకు ఎస్​ఈసీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఐదు పంచాయతీలు, 169 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మిగతా వాటిలో 396 మంది సర్పంచ్‌లు, 9 వేల 633 వార్డు మెంబర్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఒక గ్రామ పంచాయతీ, 10 వార్డుల్లో కోర్టు స్టే వల్ల ఎన్నికలు నిలిచిపోయాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 వేల 834 గ్రామ పంచాయతీలు, 27 వేల 628 వార్డుల్లో నేడు ఎన్నికలు జరగుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 వేల 834 మంది సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులు, 65వేల 455 మంది వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించనున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల తొలివిడత పోలింగ్ జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS LIVE
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS
TS PANCHAYAT ELECTIONS 2025 LIVE
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Revanth Visit OU Live

LIVE : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శించిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

December 10, 2025 at 12:58 PM IST
New Google for Startups at T-Hub Live

LIVE : టీహబ్​లో స్టార్టప్​ల కోసం న్యూగూగుల్​ను ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

December 10, 2025 at 11:43 AM IST
RAJYA SABHA SESSION LIVE

LIVE : రాజ్యసభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 10, 2025 at 11:20 AM IST
Lok Sabha Sessions 2025 Live

LIVE : లోక్​సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 10, 2025 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.