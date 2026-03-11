LIVE : తెలంగాణ నూతన గవర్నర్గా శివప్రతాప్ శుక్లా ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NEW GOVERNOR OATH CEREMONY LIVE
Published : March 11, 2026 at 11:21 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 11:40 AM IST
Telangana New Governor Oath Taking Live : తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్గా శివప్రతాప్ శుక్లా ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. లోక్భవన్లో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఏకే సింగ్ కొత్త గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని గోరఖ్పూర్ జిల్లా రుద్రాపూర్లో 1952 ఏప్రిల్ 1న జన్మించిన శివప్రతాప్ శుక్లా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, యూపీ మంత్రిగా, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. ఇప్పటి వరకు హిమాచల్ప్రదేశ్ గవర్నర్గా చేసిన శివప్రతాప్ శుక్లా తెలంగాణ గవర్నర్గా నియమితులయ్యారు. గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్గా శివప్రతాప్ శుక్లా ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. శివప్రతాప్ శుక్లా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, యూపీ మంత్రిగా, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. లోక్భవన్లో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఏకే సింగ్ కొత్త గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
