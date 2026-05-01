Live : డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్న సీవీ ఆనంద్ - DGP CV ANAND PRESS MEET
Published : May 1, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 12:47 PM IST
DGP CV Anand Press Meet : తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్ ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అంతకు ముందు ఆయనకు వేదపండితులు ఆశీర్వచనం పలికారు. 1991 ఐపీఎస్ బ్యాచ్నకు చెందిన సీవీ ఆనంద్ హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి నుంచి ఇటీవలే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. హెడ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫోర్స్గా(డీజీపీగా) ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. గతంలో ఆయన పోలీస్శాఖలోని పలు కీలక విభాగాల్లో సేవలందించారు. 1991 ఐపీఎస్ బ్యాచ్నకు చెందిన సీవీ ఆనంద్ హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి నుంచి ఇటీవలే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా రెండు విడతల్లో పనిచేశారు. ఇంతవరకు డీజీపీగా ఉన్న శివధర్ రెడ్డి పదవీకాలం నిన్నటితో ముగియడంతో సీవీ ఆనంద్ను ప్రభుత్వం నూతన పోలీస్ బాస్గా నియమించింది. డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
