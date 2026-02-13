ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ మున్సిపల్​ ఎన్నికల ఫలితాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TG MUNICIPAL ELECTION RESULTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తెలంగాణ మున్సిపల్​ ఎన్నికల ఫలితాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 8:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Election Results Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాల్టీలు, 7 కార్పొరేషన్లలోని 2,996 వార్డుల్లో ఎన్నికల కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్​ ఇచ్చింది. 9 మున్సిపాల్టీల్లో 12 వార్డులు, రెండు కార్పొరేషన్లలో 2 డివిజన్ల ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది. మక్తల్ మున్సిపాల్టీలోని 6వ వార్డులో బీజేపి అభ్యర్థి ఆత్మహత్యతో ఎన్నిక వాయిదా పడింది. మున్సిపాల్టీల్లోని 2, 582 వార్డులు, కార్పొరేషన్లలోని 412 డివిజన్లలో బుధవారం పోలింగ్‌ జరిగింది.  మొత్తంగా 73.01 శాతం పోలింగ్ నమోదయింది. మున్సిపాల్టీల్లో 75.88 శాతం, కార్పొరేషన్లలో 66.05 శాతం మంది ఓట్లు వేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాల్టీల్లో 28,04,274 ఓట్లు, ఏడు కార్పొరేషన్లలో 1,05,132  ఓట్లు ఇవాళ లెక్కించి ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల పరిసరాల్లో బీఎన్​ఎస్​ 163 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది. కౌంటింగ్ సూపర్‌వైజర్లు, అసిస్టెంట్లు, అభ్యర్థులు, వారి ఏజెంట్లకు మాత్రమే ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల్లోకి అనుమతి ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు అనుమతి లేదు.  తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్‌లను ఆ తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్సుల్లోని ఓట్ల లెక్కింపు మొదలుపెట్టి ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు. రౌండ్లు, టేబుల్ వారీగా అభ్యర్థులు, నోటా, చెల్లని ఓట్ల వివరాలను ప్రకటిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12, 944 మంది అభ్యర్థులు ఓటర్ల తీర్పుపై నరాలు తెగే ఉత్కంఠతో ఉన్నారు. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను వెబ్‌కాస్టింగ్ ద్వారా ఎన్నికల సంఘం, డీజీపి, జిల్లా కలెక్టర్ల కార్యాలయాల్లో ఉన్నతాధికారులు నిరంతరం పరిశీలిస్తారు. ఈ ఓట్ల లెక్కింపును ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం

Telangana Municipal Election Results Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాల్టీలు, 7 కార్పొరేషన్లలోని 2,996 వార్డుల్లో ఎన్నికల కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్​ ఇచ్చింది. 9 మున్సిపాల్టీల్లో 12 వార్డులు, రెండు కార్పొరేషన్లలో 2 డివిజన్ల ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది. మక్తల్ మున్సిపాల్టీలోని 6వ వార్డులో బీజేపి అభ్యర్థి ఆత్మహత్యతో ఎన్నిక వాయిదా పడింది. మున్సిపాల్టీల్లోని 2, 582 వార్డులు, కార్పొరేషన్లలోని 412 డివిజన్లలో బుధవారం పోలింగ్‌ జరిగింది.  మొత్తంగా 73.01 శాతం పోలింగ్ నమోదయింది. మున్సిపాల్టీల్లో 75.88 శాతం, కార్పొరేషన్లలో 66.05 శాతం మంది ఓట్లు వేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాల్టీల్లో 28,04,274 ఓట్లు, ఏడు కార్పొరేషన్లలో 1,05,132  ఓట్లు ఇవాళ లెక్కించి ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల పరిసరాల్లో బీఎన్​ఎస్​ 163 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది. కౌంటింగ్ సూపర్‌వైజర్లు, అసిస్టెంట్లు, అభ్యర్థులు, వారి ఏజెంట్లకు మాత్రమే ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల్లోకి అనుమతి ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు అనుమతి లేదు.  తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్‌లను ఆ తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్సుల్లోని ఓట్ల లెక్కింపు మొదలుపెట్టి ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు. రౌండ్లు, టేబుల్ వారీగా అభ్యర్థులు, నోటా, చెల్లని ఓట్ల వివరాలను ప్రకటిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12, 944 మంది అభ్యర్థులు ఓటర్ల తీర్పుపై నరాలు తెగే ఉత్కంఠతో ఉన్నారు. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియను వెబ్‌కాస్టింగ్ ద్వారా ఎన్నికల సంఘం, డీజీపి, జిల్లా కలెక్టర్ల కార్యాలయాల్లో ఉన్నతాధికారులు నిరంతరం పరిశీలిస్తారు. ఈ ఓట్ల లెక్కింపును ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం

For All Latest Updates

TAGGED:

TG MUNICIPAL ELECTION RESULTS
MUNICIPAL ELECTION RESULTS LIVE
CORPORATION ELECTION RESULTS LIVE
మున్సిపల్​ ఎన్నికల ఫలితాలు లైవ్​
TG MUNICIPAL ELECTION RESULTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

AP ASSEMBLY SESSIONS

Live:రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 13, 2026 at 9:03 AM IST
Lok Sabha Sessions Live

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 12, 2026 at 11:02 AM IST
Rajya Sabha Session LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 12, 2026 at 11:01 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council LIVE

LIVE: ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 12, 2026 at 10:14 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.