LIVE : ఎల్బీ స్టేడియంలో తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల క్రీడా పోటీలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MLA MLCS SPORTS COMPETITIONS LIVE
Published : March 28, 2026 at 4:58 PM IST
MLA MLCs Sports Competitions LIVE : హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా రెండు రోజులపాటు జరగనున్న తొలి లెజిస్లేటర్స్ స్పోర్ట్స్ మీట్-2026 ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్ర క్రీడా శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ క్రీడా, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ముందుగా తెలంగాణ గీతంతో పాటు వందేమాతరం ఆలాపన, జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమం ప్రారంభమయ్యింది. టీజీఎల్సీ ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి స్వాగత ప్రసంగం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలు హాజరయ్యారు. “ఫిట్ తెలంగాణ క్యాంపెయిన్” బ్రోచర్ను విడుదల చేసి, ముఖ్యమంత్రి స్పోర్ట్స్ మీట్ను అధికారికంగా ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధుల్లో క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. అథ్లెటిక్స్, చెస్, క్యారమ్స్, కబడ్డీ, వాలీబాల్ వంటి క్రీడా పోటీలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రజాప్రతినిధుల క్రీడాపోటీలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
