LIVE : ఎల్బీ స్టేడియంలో తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల క్రీడా పోటీలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MLA MLCS SPORTS COMPETITIONS LIVE

MLA MLCs Sports Competitions LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 4:58 PM IST

MLA MLCs Sports Competitions LIVE : హైదరాబాద్‌ ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా రెండు రోజులపాటు జరగనున్న తొలి లెజిస్లేటర్స్ స్పోర్ట్స్ మీట్-2026 ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రాష్ట్ర క్రీడా శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ క్రీడా, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ముందుగా తెలంగాణ గీతంతో పాటు వందేమాతరం ఆలాపన, జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమం ప్రారంభమయ్యింది. టీజీఎల్సీ ఛైర్మన్​ గుత్తా సుఖేందర్​ రెడ్డి స్వాగత ప్రసంగం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలు హాజరయ్యారు. “ఫిట్ తెలంగాణ క్యాంపెయిన్” బ్రోచర్‌ను విడుదల చేసి, ముఖ్యమంత్రి స్పోర్ట్స్ మీట్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధుల్లో క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. అథ్లెటిక్స్, చెస్, క్యారమ్స్, కబడ్డీ, వాలీబాల్ వంటి క్రీడా పోటీలు,  సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రజాప్రతినిధుల క్రీడాపోటీలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

ఇలాంటి కథనాలు

Sri Rama Pattabhishekam 2026 Live

LIVE : భద్రాచలంలో శ్రీరామ మహాపట్టాభిషేకం వేడుక - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 28, 2026 at 10:26 AM IST
Telangana Legislative Assembly Budget Sessions

LIVE : శాసనసభ బడ్జెట్​ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 28, 2026 at 10:04 AM IST
Omkareshwara Temple Inauguration Live

LIVE : ఓంకారేశ్వర ఆలయ నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 28, 2026 at 9:42 AM IST
Kavitha To Reveal New Political Party

LIVE : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత కొత్త పార్టీ ప్రకటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 27, 2026 at 3:15 PM IST

