LIVE : శాసన మండలి శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
Published : December 29, 2025 at 10:37 AM IST
Telangana legislative council Live : అసెంబ్లీ శీతకాల సమావేశాలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. శాసనసభలో దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్రెడ్డి, కొండా లక్ష్మారెడ్డి శాసన మండలిలో మాజీ ఎమ్మెల్సీలు మాధవరం జగపతి రావు, అహ్మద్ పీర్ షబ్బీర్లకు సంతాపం ప్రకటించారు. ఇవాళే కొన్ని బిల్లులకు సంబంధించిన పత్రాలను సభలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. జీహెచ్ఎంసీలో ఓఆర్ఆర్ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల విలీనం, జీహెచ్ఎంసీ పరిధి పెరిగినందున వార్డుల సంఖ్య 150 నుంచి 300కి పెంపు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగింపు, తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులు, పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్ ప్రచురణల ఆర్డినెన్సులకు ఈ సమావేశాల్లో చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు. తొలిరోజు సమావేశాలు ముగిసిన అనంతరం ఉభయ సభలు వచ్చే నెల 2కు వాయిదా పడే అవకాశాలున్నాయి. ఉభయ సభలు వాయిదా అనంతరం రెండింటిలోనూ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఎన్ని రోజుల పాటు సభలు నిర్వహించాలో నిర్ణయిస్తారు. శాసన మండలి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం.
