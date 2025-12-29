ETV Bharat / Videos

LIVE : శాసన మండలి శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Telangana legislative council Live (EENADU)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 10:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana legislative council Live : అసెంబ్లీ శీతకాల సమావేశాలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. శాసనసభలో దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి, కొండా లక్ష్మారెడ్డి శాసన మండలిలో మాజీ ఎమ్మెల్సీలు మాధవరం జగపతి రావు, అహ్మద్‌ పీర్‌ షబ్బీర్‌లకు సంతాపం ప్రకటించారు. ఇవాళే కొన్ని బిల్లులకు సంబంధించిన పత్రాలను సభలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. జీహెచ్​ఎంసీలో ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల విలీనం, జీహెచ్​ఎంసీ పరిధి పెరిగినందున వార్డుల సంఖ్య 150 నుంచి 300కి పెంపు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగింపు, తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులు, పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్‌ ప్రచురణల ఆర్డినెన్సులకు ఈ సమావేశాల్లో చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు. తొలిరోజు సమావేశాలు ముగిసిన అనంతరం ఉభయ సభలు వచ్చే నెల 2కు వాయిదా పడే అవకాశాలున్నాయి. ఉభయ సభలు వాయిదా అనంతరం రెండింటిలోనూ బిజినెస్‌ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఎన్ని రోజుల పాటు సభలు నిర్వహించాలో నిర్ణయిస్తారు. శాసన మండలి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం.

Telangana legislative council Live : అసెంబ్లీ శీతకాల సమావేశాలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. శాసనసభలో దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి, కొండా లక్ష్మారెడ్డి శాసన మండలిలో మాజీ ఎమ్మెల్సీలు మాధవరం జగపతి రావు, అహ్మద్‌ పీర్‌ షబ్బీర్‌లకు సంతాపం ప్రకటించారు. ఇవాళే కొన్ని బిల్లులకు సంబంధించిన పత్రాలను సభలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. జీహెచ్​ఎంసీలో ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల విలీనం, జీహెచ్​ఎంసీ పరిధి పెరిగినందున వార్డుల సంఖ్య 150 నుంచి 300కి పెంపు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగింపు, తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులు, పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్‌ ప్రచురణల ఆర్డినెన్సులకు ఈ సమావేశాల్లో చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు. తొలిరోజు సమావేశాలు ముగిసిన అనంతరం ఉభయ సభలు వచ్చే నెల 2కు వాయిదా పడే అవకాశాలున్నాయి. ఉభయ సభలు వాయిదా అనంతరం రెండింటిలోనూ బిజినెస్‌ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఎన్ని రోజుల పాటు సభలు నిర్వహించాలో నిర్ణయిస్తారు. శాసన మండలి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL
ASSEMBLY WINTER SESSION 2025
తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశం
TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS

LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 29, 2025 at 10:35 AM IST
CM REVANTH REDDY

LIVE : నూతన సర్పంచిల సన్మాన కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 24, 2025 at 4:28 PM IST
Former CM KCR Press Meet

LIVE : మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 21, 2025 at 6:01 PM IST
PRESIDENT DROUPADI MURMU

LIVE : రాష్ట్రపతి నిలయంలో ద్రౌపది ముర్ము తేనీటి విందు కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 21, 2025 at 5:08 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.