ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Telangana Legislative Council sessions Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 10:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Legislative Council sessions Live : శాసనమండలిలో ఇవాళ హైదరాబాద్​ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్​ ట్రాన్స్​ఫార్మేషన్​ పాలసీపై స్వల్పకాలిక చ్రచ జరుగుతుంది. తెలంగాణ రైజింగ్​ -2047పైనా స్వల్ప కాలిక చర్చ జరగనుంది. హైదరాబాద్లో 50,60 ఏళ్ల క్రితం పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున భూములను కేటాయించింది. నగరం విస్తరించడంతో పరిశ్రమలు నగరం మధ్యలోకి వచ్చేశాయి. దీంతో బాలానగర్​, పాశమైలారం, పటాన్​చెరువు, అమీన్​పూర్​, బొల్లారం, జీడిమెట్ల, బీరంగూడ తదితర ప్రాంతాలు కాలుష్యానికి నిలయం అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అక్కడి పరిశ్రమలను అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డు అవతలికి తరలించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో ఇందుకోసం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 2013లో నాటి ప్రభుత్వం జీవో నంబర్​ 20 ను ఇచ్చింది. దీనికి అనుబంధంగా గతేడాది నవంబర్​లో ప్రస్తుత కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం విధివిధానాలతో కూడిన హిల్ట్​ సర్క్యులర్​ జారీ చేసింది. ఆరు నెలల్లో 9,300 ఎకరాల పారిశ్రామిక భూములను బహుళ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా కన్వర్ట్​ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై విపక్షాలు పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అసెంబ్లీలో స్వల్పకాలిక చర్చ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించి, నిన్న అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులు, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లులను మండలిలో ప్రభుత్వం నేడు ప్రవేశపెట్టనుంది.

Telangana Legislative Council sessions Live : శాసనమండలిలో ఇవాళ హైదరాబాద్​ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్​ ట్రాన్స్​ఫార్మేషన్​ పాలసీపై స్వల్పకాలిక చ్రచ జరుగుతుంది. తెలంగాణ రైజింగ్​ -2047పైనా స్వల్ప కాలిక చర్చ జరగనుంది. హైదరాబాద్లో 50,60 ఏళ్ల క్రితం పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున భూములను కేటాయించింది. నగరం విస్తరించడంతో పరిశ్రమలు నగరం మధ్యలోకి వచ్చేశాయి. దీంతో బాలానగర్​, పాశమైలారం, పటాన్​చెరువు, అమీన్​పూర్​, బొల్లారం, జీడిమెట్ల, బీరంగూడ తదితర ప్రాంతాలు కాలుష్యానికి నిలయం అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అక్కడి పరిశ్రమలను అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డు అవతలికి తరలించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో ఇందుకోసం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 2013లో నాటి ప్రభుత్వం జీవో నంబర్​ 20 ను ఇచ్చింది. దీనికి అనుబంధంగా గతేడాది నవంబర్​లో ప్రస్తుత కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం విధివిధానాలతో కూడిన హిల్ట్​ సర్క్యులర్​ జారీ చేసింది. ఆరు నెలల్లో 9,300 ఎకరాల పారిశ్రామిక భూములను బహుళ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా కన్వర్ట్​ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై విపక్షాలు పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అసెంబ్లీలో స్వల్పకాలిక చర్చ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించి, నిన్న అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులు, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లులను మండలిలో ప్రభుత్వం నేడు ప్రవేశపెట్టనుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు
LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONS LIVE
TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL NEWS
TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana Legislative Assembly

LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 6, 2026 at 10:05 AM IST
LEGISLATIVE COUNCIL LIVE SESSIONS

LIVE : నాలుగో రోజు శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 5, 2026 at 10:14 AM IST
Telangana Assembly Winter Session

LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 5, 2026 at 10:02 AM IST
KRISHNA RIVER WATER DISPUTES

LIVE : తెలంగాణ భవన్‌లో నదీజలాలపై హరీశ్‌రావు PPT - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 4, 2026 at 11:02 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.