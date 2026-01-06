LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL
January 6, 2026
Telangana Legislative Council sessions Live : శాసనమండలిలో ఇవాళ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ పాలసీపై స్వల్పకాలిక చ్రచ జరుగుతుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ -2047పైనా స్వల్ప కాలిక చర్చ జరగనుంది. హైదరాబాద్లో 50,60 ఏళ్ల క్రితం పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున భూములను కేటాయించింది. నగరం విస్తరించడంతో పరిశ్రమలు నగరం మధ్యలోకి వచ్చేశాయి. దీంతో బాలానగర్, పాశమైలారం, పటాన్చెరువు, అమీన్పూర్, బొల్లారం, జీడిమెట్ల, బీరంగూడ తదితర ప్రాంతాలు కాలుష్యానికి నిలయం అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అక్కడి పరిశ్రమలను అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు అవతలికి తరలించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో ఇందుకోసం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2013లో నాటి ప్రభుత్వం జీవో నంబర్ 20 ను ఇచ్చింది. దీనికి అనుబంధంగా గతేడాది నవంబర్లో ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విధివిధానాలతో కూడిన హిల్ట్ సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. ఆరు నెలల్లో 9,300 ఎకరాల పారిశ్రామిక భూములను బహుళ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై విపక్షాలు పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అసెంబ్లీలో స్వల్పకాలిక చర్చ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించి, నిన్న అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులు, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లులను మండలిలో ప్రభుత్వం నేడు ప్రవేశపెట్టనుంది.
