LIVE : తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 3, 2026 at 2:58 PM IST
Telangana Legislative Council Live : తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు మూడో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగుతోంది. మండలిలో ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెడతారు. అలాగే ఉపాధి హామీ పథకంపై మండలిలో స్వల్పకాలిక చర్చ జరుగుతుంది. శాసన మండలిలో శుక్రవారం సభ్యులు వివిధ సమస్యలపై గళమెత్తారు. తొలుత ప్రశ్నోత్తరాల సమయం, అనంతరం ప్రత్యేక ప్రస్తావనలు, ఆ తర్వాత వినతులు ఇచ్చేందుకు కూడా మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి అవకాశం ఇచ్చారు.
ఈ క్రమంలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. పలు సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ శాఖలకు సంబంధించి అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలను త్వరలో పరిష్కరిస్తామని తెలియజేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీసీ కులాల అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. వివిధ వెనుకబడిన కులాలకు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేశామని, భూములు కూడా కేటాయించామని తెలిపారు. ఇవాళ జరిగే శాసన మండలి సమావేశాలను ఈటీవీ భారత్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.
Telangana Legislative Council Live : తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు మూడో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగుతోంది. మండలిలో ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెడతారు. అలాగే ఉపాధి హామీ పథకంపై మండలిలో స్వల్పకాలిక చర్చ జరుగుతుంది. శాసన మండలిలో శుక్రవారం సభ్యులు వివిధ సమస్యలపై గళమెత్తారు. తొలుత ప్రశ్నోత్తరాల సమయం, అనంతరం ప్రత్యేక ప్రస్తావనలు, ఆ తర్వాత వినతులు ఇచ్చేందుకు కూడా మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి అవకాశం ఇచ్చారు.
ఈ క్రమంలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. పలు సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ శాఖలకు సంబంధించి అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలను త్వరలో పరిష్కరిస్తామని తెలియజేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీసీ కులాల అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. వివిధ వెనుకబడిన కులాలకు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేశామని, భూములు కూడా కేటాయించామని తెలిపారు. ఇవాళ జరిగే శాసన మండలి సమావేశాలను ఈటీవీ భారత్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.