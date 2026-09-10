LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 10, 2026 at 10:11 AM IST
Telangana Legislative Council Session Live : నాలుగో రోజు తెలంగాణ శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అనంతరం సభ ముందుకు పంచాయతీరాజ్ నాలుగో సవరణ బిల్లు వచ్చింది. పంచాయతీరాజ్ బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో చర్చకు పెట్టారు. చర్చ అనంతరం బిల్లు ఆమోదానికి ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు. 2027 జనగణన రెండో దశ ప్రశ్నావళిలో బీసీలను చేర్చాలని కోరుతూ స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. తొలిమూడు రోజులు అధికార, ప్రతిపక్షాల వాదనలు ప్రతివాదనల మధ్య శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగాయి. సభ లోపల బీజేపీ బయట బీఆర్ఎస్ నిరసనలతో రాజకీయం వేడెక్కింది. శాసనసభ సజావుగా కొనసాగకుండా అడ్డుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ సభ్యుల సస్పెన్షన్కు మంత్రి శ్రీధర్బాబు సిఫారసు చేయగా, స్పీకర్ అనుమతిస్తూ సస్పెన్షట్ వేటు వేసిన విషయం తెలిసిందే. పంచాయతీరాజ్ బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో చర్చకు పెట్టారు. చర్చ అనంతరం బిల్లు ఆమోదానికి ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు. తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Telangana Legislative Council Session Live : నాలుగో రోజు తెలంగాణ శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అనంతరం సభ ముందుకు పంచాయతీరాజ్ నాలుగో సవరణ బిల్లు వచ్చింది. పంచాయతీరాజ్ బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో చర్చకు పెట్టారు. చర్చ అనంతరం బిల్లు ఆమోదానికి ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు. 2027 జనగణన రెండో దశ ప్రశ్నావళిలో బీసీలను చేర్చాలని కోరుతూ స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. తొలిమూడు రోజులు అధికార, ప్రతిపక్షాల వాదనలు ప్రతివాదనల మధ్య శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగాయి. సభ లోపల బీజేపీ బయట బీఆర్ఎస్ నిరసనలతో రాజకీయం వేడెక్కింది. శాసనసభ సజావుగా కొనసాగకుండా అడ్డుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ సభ్యుల సస్పెన్షన్కు మంత్రి శ్రీధర్బాబు సిఫారసు చేయగా, స్పీకర్ అనుమతిస్తూ సస్పెన్షట్ వేటు వేసిన విషయం తెలిసిందే. పంచాయతీరాజ్ బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో చర్చకు పెట్టారు. చర్చ అనంతరం బిల్లు ఆమోదానికి ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు. తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.