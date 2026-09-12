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LIVE : శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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శాసనమండలి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 10:07 AM IST

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Telangana Assembly Monsoon Session Live 2026 : ఆరో రోజు శాసన మండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు కీలక బిల్లులను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనుంది. దీనితో పాటు రెండు ముఖ్యమైన అంశాలపై స్వల్పకాలిక చర్చలు చేపట్టనుంది. తొలుత తెలంగాణ ప్రజా విశ్వాసం నిబంధనల సవరణ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఆ బిల్లును పరిశీలనలోకి తీసుకుని ఆమోదించాలని శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు ప్రతిపాదిస్తారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ సమగ్ర పరిపాలన బిల్లును(క్యూర్) సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు. ఆ బిల్లును పరిశీలనలోకి తీసుకొని ఆమోదింపజేయాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రతిపాదించనున్నారు. ఆ బిల్లులతో పాటు రెండు కీలకమైన ప్రజా సమస్యలపై సభలో స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చట్టంలోని 22A నిషేధిత భూముల జాబితా దాని ఆధారంగా ఎదురవుతున్న సమస్యలపై సభలో విస్తృతంగా చర్చ జరపనున్నారు. ఎల్ నినో ప్రభావాలు, నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రభుత్వం స్వల్పకాలికంగా చర్చ చేపట్టనుంది.

Telangana Assembly Monsoon Session Live 2026 : ఆరో రోజు శాసన మండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు కీలక బిల్లులను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనుంది. దీనితో పాటు రెండు ముఖ్యమైన అంశాలపై స్వల్పకాలిక చర్చలు చేపట్టనుంది. తొలుత తెలంగాణ ప్రజా విశ్వాసం నిబంధనల సవరణ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఆ బిల్లును పరిశీలనలోకి తీసుకుని ఆమోదించాలని శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు ప్రతిపాదిస్తారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ సమగ్ర పరిపాలన బిల్లును(క్యూర్) సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు. ఆ బిల్లును పరిశీలనలోకి తీసుకొని ఆమోదింపజేయాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రతిపాదించనున్నారు. ఆ బిల్లులతో పాటు రెండు కీలకమైన ప్రజా సమస్యలపై సభలో స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చట్టంలోని 22A నిషేధిత భూముల జాబితా దాని ఆధారంగా ఎదురవుతున్న సమస్యలపై సభలో విస్తృతంగా చర్చ జరపనున్నారు. ఎల్ నినో ప్రభావాలు, నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రభుత్వం స్వల్పకాలికంగా చర్చ చేపట్టనుంది.

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TAGGED:

COUNCIL MONSOON SESSIONS LIVE
TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL
శాసనమండలి సమావేశాలు
TELANGANA ASSEMBLY SESSION LIVE
TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL

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