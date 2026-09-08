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LIVE : శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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అసెంబ్లీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 10:08 AM IST

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Updated : September 8, 2026 at 10:16 AM IST

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Telangana Legislative Assembly Monsoon Session 2026 : రెండో రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఎమ్మెల్సీలు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్​ బాబులు సమాధానాలను ఇచ్చారు. సింగరేణిలో మారు పేర్ల సమస్య పలువురు విపక్ష సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు భట్టి స్పందించారు. అధికారిక రిజిస్టర్‌లో ఒకరి పేరు ఉంటే, వారి స్థానంలో మరొకరు వచ్చి పనిచేసే పరిస్థితి ఉండేదని, చట్టప్రకారం ఇది నేరమయినప్పటికీ సింగరేణి యాజమాన్యం మానవీయ కోణంలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు గతంలో కృషి చేసిందని తెలిపారు. అయితే ఈ సమస్యపై ఓ కమిటీ వేశామని దాని నివేదిక రాగానే వీరి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. సోమవారం సభాపతి గడ్డం ప్రసాద్​కుమార్​పై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాత మధు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో చట్టసభల సభ్యులు సభా సంప్రదాయాల ప్రకారం మాట్లాడాలని శాసనసభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి చర్చించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయించారు. 22ఏ నిషేధిత భూముల వ్యవహారం, విద్యారంగం అభివృద్ధి, ఇతర సంక్షేమ పథకాల అమలుపై చర్చించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.  

Telangana Legislative Assembly Monsoon Session 2026 : రెండో రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఎమ్మెల్సీలు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్​ బాబులు సమాధానాలను ఇచ్చారు. సింగరేణిలో మారు పేర్ల సమస్య పలువురు విపక్ష సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు భట్టి స్పందించారు. అధికారిక రిజిస్టర్‌లో ఒకరి పేరు ఉంటే, వారి స్థానంలో మరొకరు వచ్చి పనిచేసే పరిస్థితి ఉండేదని, చట్టప్రకారం ఇది నేరమయినప్పటికీ సింగరేణి యాజమాన్యం మానవీయ కోణంలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు గతంలో కృషి చేసిందని తెలిపారు. అయితే ఈ సమస్యపై ఓ కమిటీ వేశామని దాని నివేదిక రాగానే వీరి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. సోమవారం సభాపతి గడ్డం ప్రసాద్​కుమార్​పై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాత మధు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో చట్టసభల సభ్యులు సభా సంప్రదాయాల ప్రకారం మాట్లాడాలని శాసనసభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి చర్చించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయించారు. 22ఏ నిషేధిత భూముల వ్యవహారం, విద్యారంగం అభివృద్ధి, ఇతర సంక్షేమ పథకాల అమలుపై చర్చించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.  

Last Updated : September 8, 2026 at 10:16 AM IST

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TAGGED:

TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL
LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONS
CM REVANTH REDDY
KTR HARISH RAO REVANTH REDDY
LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONS

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