LIVE : శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 11, 2026 at 10:03 AM IST
Telangana Council Monsoon Sessions 2026 : శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గురువారం బీఆర్ఎస్ సభ్యుల నినాదాలతో గందరగోళంగా తయారైంది. ప్రశ్నత్తరాల సమయం మాత్రం సజావుగా నడిచింది. తీన్మార్ మల్లన్న ఉప్పల్-నారపల్లి వంతెన గురించి సభలో ప్రస్తావించారు. గతంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి దసరాకు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. అది ఏ దసరాకు పూర్తి చేస్తారని అని అనగానే సభ్యులంతా నవ్వారు. దీనికి మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ వంతెన చాలా కష్టాల్లో 2017లో మొదలైందని చెప్పారు. ఆ గుత్తేదారు సంస్థను మార్చినా వారు వదిలేశారని అన్నారు. మళ్లీ పాత కంపెనీని తీసుకొచ్చి పనులు వేగవంతం చేశామని వివరించారు. మొదట దసరాకు ప్రారంభించాలని భావించినప్పుటికీ జాప్యం కారణంగా వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి పనులు పూర్తి చేసి ప్రారంభిస్తామన్నారు. అంతకు ముందు తమ సభ్యులను సస్పెండ్ చేసినందుకు బీఆర్ఎస్ సభ్యులు ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు. మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎంత చెప్పినా వినలేదు. అనంతరం వాకౌట్ చేసి వెళ్లిపోయారు.
Telangana Council Monsoon Sessions 2026 : శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గురువారం బీఆర్ఎస్ సభ్యుల నినాదాలతో గందరగోళంగా తయారైంది. ప్రశ్నత్తరాల సమయం మాత్రం సజావుగా నడిచింది. తీన్మార్ మల్లన్న ఉప్పల్-నారపల్లి వంతెన గురించి సభలో ప్రస్తావించారు. గతంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి దసరాకు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. అది ఏ దసరాకు పూర్తి చేస్తారని అని అనగానే సభ్యులంతా నవ్వారు. దీనికి మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ వంతెన చాలా కష్టాల్లో 2017లో మొదలైందని చెప్పారు. ఆ గుత్తేదారు సంస్థను మార్చినా వారు వదిలేశారని అన్నారు. మళ్లీ పాత కంపెనీని తీసుకొచ్చి పనులు వేగవంతం చేశామని వివరించారు. మొదట దసరాకు ప్రారంభించాలని భావించినప్పుటికీ జాప్యం కారణంగా వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి పనులు పూర్తి చేసి ప్రారంభిస్తామన్నారు. అంతకు ముందు తమ సభ్యులను సస్పెండ్ చేసినందుకు బీఆర్ఎస్ సభ్యులు ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు. మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎంత చెప్పినా వినలేదు. అనంతరం వాకౌట్ చేసి వెళ్లిపోయారు.