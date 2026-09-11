LIVE : శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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శాసనమండలి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 10:03 AM IST

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Telangana Council Monsoon Sessions 2026 : శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గురువారం బీఆర్​ఎస్ సభ్యుల నినాదాలతో గందరగోళంగా తయారైంది. ప్రశ్నత్తరాల సమయం మాత్రం సజావుగా నడిచింది. తీన్మార్ మల్లన్న ఉప్పల్​-నారపల్లి వంతెన గురించి సభలో ప్రస్తావించారు. గతంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి దసరాకు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. అది ఏ దసరాకు పూర్తి చేస్తారని అని అనగానే సభ్యులంతా నవ్వారు. దీనికి మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ వంతెన చాలా కష్టాల్లో 2017లో మొదలైందని చెప్పారు. ఆ గుత్తేదారు సంస్థను మార్చినా వారు వదిలేశారని అన్నారు. మళ్లీ పాత కంపెనీని తీసుకొచ్చి పనులు వేగవంతం చేశామని వివరించారు. మొదట దసరాకు ప్రారంభించాలని భావించినప్పుటికీ జాప్యం కారణంగా వచ్చే ఏడాది జూన్​ నాటికి పనులు పూర్తి చేసి ప్రారంభిస్తామన్నారు. అంతకు ముందు తమ సభ్యులను సస్పెండ్​ చేసినందుకు బీఆర్​ఎస్​ సభ్యులు ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు. మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎంత చెప్పినా వినలేదు. అనంతరం వాకౌట్ చేసి వెళ్లిపోయారు.

Telangana Council Monsoon Sessions 2026 : శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గురువారం బీఆర్​ఎస్ సభ్యుల నినాదాలతో గందరగోళంగా తయారైంది. ప్రశ్నత్తరాల సమయం మాత్రం సజావుగా నడిచింది. తీన్మార్ మల్లన్న ఉప్పల్​-నారపల్లి వంతెన గురించి సభలో ప్రస్తావించారు. గతంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి దసరాకు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. అది ఏ దసరాకు పూర్తి చేస్తారని అని అనగానే సభ్యులంతా నవ్వారు. దీనికి మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ వంతెన చాలా కష్టాల్లో 2017లో మొదలైందని చెప్పారు. ఆ గుత్తేదారు సంస్థను మార్చినా వారు వదిలేశారని అన్నారు. మళ్లీ పాత కంపెనీని తీసుకొచ్చి పనులు వేగవంతం చేశామని వివరించారు. మొదట దసరాకు ప్రారంభించాలని భావించినప్పుటికీ జాప్యం కారణంగా వచ్చే ఏడాది జూన్​ నాటికి పనులు పూర్తి చేసి ప్రారంభిస్తామన్నారు. అంతకు ముందు తమ సభ్యులను సస్పెండ్​ చేసినందుకు బీఆర్​ఎస్​ సభ్యులు ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు. మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎంత చెప్పినా వినలేదు. అనంతరం వాకౌట్ చేసి వెళ్లిపోయారు.

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TAGGED:

TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL
COUNCIL MONSOON SESSIONS 2026
CM REVANTH REDDY
COUNCIL MONSOON SESSIONS 2026

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