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LIVE : శాసన మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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శాసన మండలి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 10:11 AM IST

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Telangana Legislative Council Session Live : మూడోరోజు తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మంగళవారం శాసనసభ, మండలిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్సీలు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి సభలోకి అడుగుపెట్టారు. శాసనసభ స్పీకర్‌పై బీఆర్​ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలపై సభ లోపల అధికారపక్షం, ప్రతిపక్షాల మధ్య వివాదం కొనసాగింది. స్పీకర్‌ను దుర్భాషలాడటమే కాకుండా మహిళా పోలీసు అధికారుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారని, పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడ్డారని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు శాసనమండలిలో ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డిల వైఖరిని తీవ్రంగా తప్పు పట్టారు. తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డిల ఎమ్మెల్సీ సభ్యత్వ రద్దుపై రెండు సభల్లో సభ్యులు చర్చించారు. దీంతో ప్రభుత్వం తరఫున పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ గౌడ్ వారిద్దరినీ మండలి నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో మండలి ఛైర్మన్​ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌రెడ్డిలను ఈ సమావేశాల వరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

Telangana Legislative Council Session Live : మూడోరోజు తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మంగళవారం శాసనసభ, మండలిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్సీలు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి సభలోకి అడుగుపెట్టారు. శాసనసభ స్పీకర్‌పై బీఆర్​ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలపై సభ లోపల అధికారపక్షం, ప్రతిపక్షాల మధ్య వివాదం కొనసాగింది. స్పీకర్‌ను దుర్భాషలాడటమే కాకుండా మహిళా పోలీసు అధికారుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారని, పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడ్డారని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు శాసనమండలిలో ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డిల వైఖరిని తీవ్రంగా తప్పు పట్టారు. తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డిల ఎమ్మెల్సీ సభ్యత్వ రద్దుపై రెండు సభల్లో సభ్యులు చర్చించారు. దీంతో ప్రభుత్వం తరఫున పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ గౌడ్ వారిద్దరినీ మండలి నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో మండలి ఛైర్మన్​ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌రెడ్డిలను ఈ సమావేశాల వరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

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TAGGED:

COUNCIL MONSOON SESSION LIVE
TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL
CM REVANTH REDDY
TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL

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