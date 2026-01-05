ETV Bharat / Videos

తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY LIVE

Telangana Assembly Winter Session

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 5, 2026 at 10:02 AM IST

Updated : January 5, 2026 at 10:19 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Assembly Winter Session Live : తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు నాలుగో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. శీతాకాల సమావేశాల్లో నేడు ‘హైదరాబాద్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ ల్యాండ్స్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌ (హిల్ట్‌)’ పాలసీపై సభలో చర్చిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నగరంలో 50-60 ఏళ్ల నుంచి పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం ప్రభుత్వాలు కేటాయించిన భూములు నగరం మధ్యలో ఉండగా, కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో భాగంగా ఈ పరిశ్రమలను ఓఆర్‌ఆర్‌ వెలుపలికి తరలించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఇదే సమయంలో ఈ పారిశ్రామికవాడల్లో నిరుపయోగంగా ఉన్న భూములను బహుళ ప్రయోజన ప్రాజెక్టులుగా అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ‘హిల్ట్‌’ పాలసీని తీసుకొచ్చింది. దీన్ని ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా విమర్శించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ‘హిల్ట్‌’ పాలసీపై అసెంబ్లీలో సమగ్రంగా చర్చించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనివల్ల తెలంగాణకు చేకూరే ప్రయోజనాలను అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రజలకు వివరిస్తుంది. ఇవాళ ఉభయ సభల్లో ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. ఇవాళ జరిగే శాసన సభ సమావేశాలను ఈటీవీ భారత్​ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.

