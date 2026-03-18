LIVE : తెలంగాణ శాసససభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA BUDGET SESSION LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 18, 2026 at 10:07 AM IST
Telangana Budget Session Live : అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై నేడు అసెంబ్లీలో చర్చ జరుగుతుంది. మరోవైపు ఆరు గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత కోసం శాసనసభలో ప్రైవేట్ బిల్లు ప్రవేశ పెట్టేందుకు బీఆర్ఎస్ సిద్ధమవుతోంది. అందుకు సంబంధించి పార్టీకసరత్తు చేస్తోంది. 2023 ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీలకు చట్టబద్దత కల్పించి వంద రోజుల్లోనే అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి నెరవేర్చలేదని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. గ్యారంటీలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చట్టబద్ధత కల్పించనందున తామే ప్రైవేటు బిల్లు ప్రవేశపెడతామని ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఇటీవల ప్రకటించారు. అందుకు అనుగుణంగా ఇప్పటికే బిల్లు ముసాయిదాను సిద్ధం చేసినట్లు తెలిసింది. న్యాయపరమైన అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఇందుకు సంబంధించి బీఆర్ఎస్ నోటీసు ఇస్తున్నారు.. ఇప్పటికే సిద్ధం చేసిన ముసాయిదాపై పార్టీ ముఖ్య నేతలు ఇవాళ మరోమారు చర్చించనున్నారు. న్యాయ నిపుణులతో కలిసి బిల్లు ముసాయిదా సంబంధిత అంశాలపై చర్చిస్తామని బీఆర్ఎస్ నేతలు తెలిపారు. ప్రైవేట్బిల్లు సభ్యులహక్కు అని కచ్చితంగా అనుమతించాల్సిందేనని పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చెబుతున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
