LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 8, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : September 8, 2026 at 10:49 AM IST
Telangana Legislative Assembly Monsoon Session 2026 : ఉద్రిక్తతల నడుమ సోమవారం ప్రారంభమైన తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రెండో రోజు మొదలయ్యాయి. నిన్న బీఆర్ఎస్ ఆందోళనతో అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీల కార్యకర్తల అసెంబ్లీ ముట్టడితో వాతావరణం మొత్తం మారిపోయింది. సభ లోపల బీజేపీ బయట బీఆర్ఎస్ నిరసనలతో రాజకీయం వేడెక్కింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ రెడ్డిలను పోలీసులు ఈరోజు ఉదయం అరెస్ట్ చేశారు. వారిద్దరి నివాసాలకు వెళ్లిన పోలీసులు మధు, నవీన్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకువెళ్లి పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. కాసేపట్లో వారిని న్యాయస్థానంలో హాజరుపర్చే అవకాశం ఉంది. నిన్నటి ఘటనతో అప్రమత్తమైన ఉన్నతాధికారులు అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. ఉద్రిక్త వాతావరణానికి కారణమైన పలువురు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై సైఫాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
Telangana Legislative Assembly Monsoon Session 2026 : ఉద్రిక్తతల నడుమ సోమవారం ప్రారంభమైన తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రెండో రోజు మొదలయ్యాయి. నిన్న బీఆర్ఎస్ ఆందోళనతో అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీల కార్యకర్తల అసెంబ్లీ ముట్టడితో వాతావరణం మొత్తం మారిపోయింది. సభ లోపల బీజేపీ బయట బీఆర్ఎస్ నిరసనలతో రాజకీయం వేడెక్కింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ రెడ్డిలను పోలీసులు ఈరోజు ఉదయం అరెస్ట్ చేశారు. వారిద్దరి నివాసాలకు వెళ్లిన పోలీసులు మధు, నవీన్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకువెళ్లి పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. కాసేపట్లో వారిని న్యాయస్థానంలో హాజరుపర్చే అవకాశం ఉంది. నిన్నటి ఘటనతో అప్రమత్తమైన ఉన్నతాధికారులు అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. ఉద్రిక్త వాతావరణానికి కారణమైన పలువురు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై సైఫాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.