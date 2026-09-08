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LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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శాసనసభ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 10:05 AM IST

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Updated : September 8, 2026 at 10:49 AM IST

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Telangana Legislative Assembly Monsoon Session 2026 : ఉద్రిక్తతల నడుమ సోమవారం ప్రారంభమైన తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రెండో రోజు మొదలయ్యాయి. నిన్న బీఆర్​ఎస్​ ఆందోళనతో అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ పార్టీల కార్యకర్తల అసెంబ్లీ ముట్టడితో వాతావరణం మొత్తం మారిపోయింది. సభ లోపల బీజేపీ బయట బీఆర్​ఎస్​ నిరసనలతో రాజకీయం వేడెక్కింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బీఆర్​ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌ రెడ్డిలను పోలీసులు ఈరోజు ఉదయం అరెస్ట్‌ చేశారు. వారిద్దరి నివాసాలకు వెళ్లిన పోలీసులు మధు, నవీన్‌ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకువెళ్లి పోలీస్​స్టేషన్​కు తరలించారు. కాసేపట్లో వారిని న్యాయస్థానంలో హాజరుపర్చే అవకాశం ఉంది. నిన్నటి ఘటనతో అప్రమత్తమైన ఉన్నతాధికారులు అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. ఉద్రిక్త వాతావరణానికి కారణమైన పలువురు బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై సైఫాబాద్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 

Telangana Legislative Assembly Monsoon Session 2026 : ఉద్రిక్తతల నడుమ సోమవారం ప్రారంభమైన తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రెండో రోజు మొదలయ్యాయి. నిన్న బీఆర్​ఎస్​ ఆందోళనతో అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ పార్టీల కార్యకర్తల అసెంబ్లీ ముట్టడితో వాతావరణం మొత్తం మారిపోయింది. సభ లోపల బీజేపీ బయట బీఆర్​ఎస్​ నిరసనలతో రాజకీయం వేడెక్కింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బీఆర్​ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌ రెడ్డిలను పోలీసులు ఈరోజు ఉదయం అరెస్ట్‌ చేశారు. వారిద్దరి నివాసాలకు వెళ్లిన పోలీసులు మధు, నవీన్‌ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకువెళ్లి పోలీస్​స్టేషన్​కు తరలించారు. కాసేపట్లో వారిని న్యాయస్థానంలో హాజరుపర్చే అవకాశం ఉంది. నిన్నటి ఘటనతో అప్రమత్తమైన ఉన్నతాధికారులు అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. ఉద్రిక్త వాతావరణానికి కారణమైన పలువురు బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై సైఫాబాద్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 

Last Updated : September 8, 2026 at 10:49 AM IST

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TAGGED:

ASSEMBLY MONSOON SESSION
TELANGANA LEGISLATIVE ASSEMBLY
MONSOON SESSION
TELANGANA LEGISLATIVE ASSEMBLY

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