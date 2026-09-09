LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 9, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 10:39 AM IST
Telangana Assembly 2026 Live : మూడోరోజు తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మంగళవారం శాసనసభ, మండలిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉదయం 10 గంటలకు శాసనసభ ప్రారంభం కాగానే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి సభలోకి అడుగుపెట్టారు. స్పీకర్పై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలపై సభ లోపల, బయటా కూడా వివాదం కొనసాగింది. స్పీకర్ను దుర్భాషలాడటమే కాకుండా మహిళా పోలీసు అధికారుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారని, పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడ్డారని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సహా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభలో ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్కుమార్రెడ్డిల వైఖరిని తీవ్రంగా తప్పు పట్టారు. తాతా మధు, నవీన్కుమార్రెడ్డిల ఎమ్మెల్సీ సభ్యత్వ రద్దుపై చర్చించింది. దీంతో ప్రభుత్వం తరఫున పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ గౌడ్ వారిద్దరినీ మండలి నుంచి సస్పెడ్ చేయాలని తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్రెడ్డిలను ఈ సమావేశాల వరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
Telangana Assembly 2026 Live : మూడోరోజు తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మంగళవారం శాసనసభ, మండలిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉదయం 10 గంటలకు శాసనసభ ప్రారంభం కాగానే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి సభలోకి అడుగుపెట్టారు. స్పీకర్పై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలపై సభ లోపల, బయటా కూడా వివాదం కొనసాగింది. స్పీకర్ను దుర్భాషలాడటమే కాకుండా మహిళా పోలీసు అధికారుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారని, పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడ్డారని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సహా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభలో ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్కుమార్రెడ్డిల వైఖరిని తీవ్రంగా తప్పు పట్టారు. తాతా మధు, నవీన్కుమార్రెడ్డిల ఎమ్మెల్సీ సభ్యత్వ రద్దుపై చర్చించింది. దీంతో ప్రభుత్వం తరఫున పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ గౌడ్ వారిద్దరినీ మండలి నుంచి సస్పెడ్ చేయాలని తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్రెడ్డిలను ఈ సమావేశాల వరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.