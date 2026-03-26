LIVE : శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - ASSEMBLY BUDGET SESSIONS

Assembly Budget Sessions (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 10:08 AM IST

Updated : March 26, 2026 at 10:13 AM IST

Telangana Legislative Assembly Budget Sessions 2026 : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. బుధవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర వైద్యవిధాన పరిషత్​ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసి ప్రత్యేక డెరెక్టరేట్​గా ఏర్పాటు చేసుకునే బిల్లుకు శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఈ బిల్లును వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ప్రవేశ పెట్టారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం చెలరేగింది. కొద్దిసేపు శాసనసభలో గందరగోళం నెలకొంది. ఇప్పు పువ్వు సారా పరిశ్రమను ప్రభుత్వం తీసుకురావాలని, అది ఎంతో ఆరోగ్యకరమన్న రాకేశ్ రెడ్డి దానికి మాత్రం మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ పేరు పెట్టవద్దని తెలిపారు. దీంతో మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సారా గురించి మాట్లాడుతూ మాజీ ప్రధాని అది కూడా మహిళ పేరు ఎలా తీసుకొస్తారని, ఇది ఆడపడుచులందర్నీ అవమానించినట్లేనని క్షమాపణ చెప్పాలని మంత్రులు డిమాండ్ చేశారు. మాజీ ప్రధాని గురించి ఇలా మాట్లాడటం చాలా బాధాకరమని, ఆయన వెంటనే క్షమాపణ చెప్పి తీరాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

