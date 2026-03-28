LIVE : శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TG ASSEMBLY BUDGET SESSIONS 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 28, 2026 at 10:04 AM IST
Telangana Legislative Assembly Budget Sessions : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ బడ్జెట్ గ్రాంట్ల పద్దులపై చర్చ జరుగుతోంది. హోం, ట్రాన్స్పోర్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్పై జరిగిన చర్చకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సమాధానమిస్తున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాలు, జీరో అవర్ కార్యక్రమాలను రద్దు చేశారు. సింగరేణి కాలరీస్ వార్షిక నివేదకను డిప్యూటీ సీఎం ఉంచారు. తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ 3వ సవరణ బిల్లును మంత్రి సీతక్క ప్రవేశపెడుతున్నారు. తల్లిదండ్రుల పోషణ పర్యవేక్షణ బిల్లును మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి, మహిళా, శిశు దివ్యాంగుల సంక్షేమం పద్దులకు సంబంధించి మంత్రి సీతక్క సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. ఆర్థిక, ఇంధన శాఖకు నగదు మంజూరు కోసం భట్టి విక్రమార్క ప్రతిపాదిస్తున్నారు. పలు అంశాలకు సంబంధించి సభలో మంత్రులు ప్రసంగిస్తున్నారు. 2025-26 అదనపు వ్యయ అంచనాలు డిప్యూటీ సీఎం సభకు సమర్పిస్తున్నారు. పలు బిల్లులను సభ ముందు ప్రవేశపెడుతున్నారు. పలు పద్దులపై మంత్రులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
