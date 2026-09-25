LIVE: ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ శోభాయాత్ర ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 7:53 AM IST
Khairatabad Ganesh Shobha Yatra 2026 LIVE: హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం లేకుండా అన్ని శాఖల సమన్వయంతో బల్దియా ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. భద్రతాపరంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు సహా డ్రోన్లతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి త్వరితగతిన గంగమ్మ ఒడికి చేర్చేలా యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటోంది. నిమజ్జనాల వేళ నగరాన్ని భారీ భద్రతా వలయంలోకి తీసుకొచ్చారు. 20 వేల మందికి పైగా సిబ్బందితో పాటు కేంద్ర బలగాలను రంగంలోకి దించారు.
ఇక మహానిమజ్జన శోభాయాత్రను క్షణక్షణం పర్యవేక్షించేందుకు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తోంది. 10 వేల సీసీ కెమెరాలు, 24 డ్రోన్లు, హైరైజ్ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. బాలాపూర్ నుంచి హుస్సేన్సాగర్ వరకు రోడ్ల మరమ్మతులు, విద్యుత్ తీగల తొలగింపు, చెట్ల కొమ్మల కత్తిరింపు పనులు పూర్తి చేశారు. ఖైరతాబాద్ గణేశుడి శోభాయాత్ర ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Khairatabad Ganesh Shobha Yatra 2026 LIVE: హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం లేకుండా అన్ని శాఖల సమన్వయంతో బల్దియా ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. భద్రతాపరంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు సహా డ్రోన్లతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి త్వరితగతిన గంగమ్మ ఒడికి చేర్చేలా యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటోంది. నిమజ్జనాల వేళ నగరాన్ని భారీ భద్రతా వలయంలోకి తీసుకొచ్చారు. 20 వేల మందికి పైగా సిబ్బందితో పాటు కేంద్ర బలగాలను రంగంలోకి దించారు.
ఇక మహానిమజ్జన శోభాయాత్రను క్షణక్షణం పర్యవేక్షించేందుకు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తోంది. 10 వేల సీసీ కెమెరాలు, 24 డ్రోన్లు, హైరైజ్ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. బాలాపూర్ నుంచి హుస్సేన్సాగర్ వరకు రోడ్ల మరమ్మతులు, విద్యుత్ తీగల తొలగింపు, చెట్ల కొమ్మల కత్తిరింపు పనులు పూర్తి చేశారు. ఖైరతాబాద్ గణేశుడి శోభాయాత్ర ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.