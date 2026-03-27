LIVE : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత కొత్త పార్టీ ప్రకటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KAVITHA NEW POLITICAL PARTY IN TG

Kavitha To Reveal New Political Party (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 3:15 PM IST

Updated : March 27, 2026 at 3:44 PM IST

Kavitha To Reveal New Political Party : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటు చేసే దిశగా తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత వేగం పెంచారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థితిగతులు, సమగ్రాభివృద్ధి, పలు వర్గాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, వాటికి పరిష్కారాలు, వివిధ వనరుల అధ్యయనం కోసం ఆమె గతంలోనే కమిటీలను వేశారు. సామాజిక తెలంగాణ ధ్యేయంతో సర్వోదయ తెలంగాణ దిశగా ముందుకెళ్తామని, గాంధీజీ సర్వోదయ సిద్ధాంతాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నామని ఆమె ఇదివరకే తెలిపారు. పార్టీ ప్రారంభించినప్పుడే అజెండా, లక్ష్యాలు ప్రకటిస్తానని, డాడీ, మోడీ, చిన్న మోదీపై నా పోరాటం ఉంటుందని ప్రకటించారు. సామాజిక తెలంగాణ ధ్యేయంతో సర్వోదయ తెలంగాణ దిశగా ముందుకెళ్తామని, గాంధీజీ సర్వోదయ సిద్ధాంతాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నామని అన్నారు. ఇవాళ ఆమె నిజామాబాద్​లో పర్యటిస్తున్నారు. ఖిల్లా రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తన కొత్త పార్టీకి సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Kavitha To Reveal New Political Party : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటు చేసే దిశగా తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత వేగం పెంచారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థితిగతులు, సమగ్రాభివృద్ధి, పలు వర్గాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, వాటికి పరిష్కారాలు, వివిధ వనరుల అధ్యయనం కోసం ఆమె గతంలోనే కమిటీలను వేశారు. సామాజిక తెలంగాణ ధ్యేయంతో సర్వోదయ తెలంగాణ దిశగా ముందుకెళ్తామని, గాంధీజీ సర్వోదయ సిద్ధాంతాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నామని ఆమె ఇదివరకే తెలిపారు. పార్టీ ప్రారంభించినప్పుడే అజెండా, లక్ష్యాలు ప్రకటిస్తానని, డాడీ, మోడీ, చిన్న మోదీపై నా పోరాటం ఉంటుందని ప్రకటించారు. సామాజిక తెలంగాణ ధ్యేయంతో సర్వోదయ తెలంగాణ దిశగా ముందుకెళ్తామని, గాంధీజీ సర్వోదయ సిద్ధాంతాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నామని అన్నారు. ఇవాళ ఆమె నిజామాబాద్​లో పర్యటిస్తున్నారు. ఖిల్లా రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తన కొత్త పార్టీకి సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : March 27, 2026 at 3:44 PM IST

ETV Bharat Telangana Team

