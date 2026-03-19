LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డ్స్ 2025 ప్రదాన కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GADDAR AWARDS LIVE

Telangana Gaddar Awards-2025 Distribution (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 5:35 PM IST

Telangana Gaddar Awards - 2025 Distribution LIVE : హైదరాబాద్​లో గద్దర్ 2025 అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరుగుతోంది. మార్చి 7న విజేతలను ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు ప్రకటించారు. తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులను ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఆ అవార్డును ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుోతంది. కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సినిమా పెద్దలు పాల్గొన్నారు. చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డు వరించింది. కమల్​హాసన్​కు పైడి జయరాజ్ అవార్డు, సంగీతం శ్రీనివాసరావుకు బి.ఎన్.రెడ్డి అవార్డు, అశ్వినీదత్​కు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు, జయసుధకు ఏఎన్నార్ అవార్డు, ఆర్ నారాయణ మూర్తి కాంతారావు అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ అవార్డు- యూనిటీ. రాజు వెడ్స్​ రాంబాయి ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. ఉత్తమ రెండో చిత్రంగా దండోరా, ఉత్తమ దర్శకుడిగా సాయిలు కంపాటి, ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడిగా అనురాగ్‌ కులకర్ణి, ఉత్తమ డెబ్యూ డైరెక్టర్​గా సాయి మార్తాండ్‌ నిలిచారు. ఉత్తమ నటుడు- నాగ చైతన్య(తండేల్), ఉత్తమ నటి - రష్మిక (ది గర్ల్ ఫ్రెండ్) వరించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డ్స్ 2025
TGFA TELANGANA GADDAR FILM AWARDS
TELANGANA GADDAR AWARDS
GADDAR AWARDS LIVE

ETV Bharat Telangana Team

