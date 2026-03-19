LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డ్స్ 2025 ప్రదాన కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GADDAR AWARDS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 19, 2026 at 5:35 PM IST
Telangana Gaddar Awards - 2025 Distribution LIVE : హైదరాబాద్లో గద్దర్ 2025 అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరుగుతోంది. మార్చి 7న విజేతలను ఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు ప్రకటించారు. తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులను ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఆ అవార్డును ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుోతంది. కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సినిమా పెద్దలు పాల్గొన్నారు. చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డు వరించింది. కమల్హాసన్కు పైడి జయరాజ్ అవార్డు, సంగీతం శ్రీనివాసరావుకు బి.ఎన్.రెడ్డి అవార్డు, అశ్వినీదత్కు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు, జయసుధకు ఏఎన్నార్ అవార్డు, ఆర్ నారాయణ మూర్తి కాంతారావు అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ అవార్డు- యూనిటీ. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. ఉత్తమ రెండో చిత్రంగా దండోరా, ఉత్తమ దర్శకుడిగా సాయిలు కంపాటి, ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడిగా అనురాగ్ కులకర్ణి, ఉత్తమ డెబ్యూ డైరెక్టర్గా సాయి మార్తాండ్ నిలిచారు. ఉత్తమ నటుడు- నాగ చైతన్య(తండేల్), ఉత్తమ నటి - రష్మిక (ది గర్ల్ ఫ్రెండ్) వరించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
