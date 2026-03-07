LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డులు 2025 ప్రకటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - GADDAR AWARDS
Published : March 7, 2026 at 11:34 AM IST
Telangana Gaddar Awards-2025 LIVE : Telangana Gaddar Awards-2025 LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డులు-2025 ప్రకటిస్తున్నారు. ఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి గద్దర్ అవార్డులను ప్రకటించారు. తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులను ప్రకటించారు. చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డు వరించింది. కమల్హాసన్కు పైడి జయరాజ్ అవార్డు, సంగీతం శ్రీనివాసరావుకు బి.ఎన్.రెడ్డి అవార్డు, అశ్వినీదత్కు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు, జయసుధకు ఏఎన్నార్ అవార్డు, ఆర్ నారాయణ మూర్తి కాంతారావు అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ అవార్డు- యూనిటీ. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. ఉత్తమ రెండో చిత్రంగా దండోరా, ఉత్తమ దర్శకుడిగా సాయిలు కంపాటి, ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడిగా అనురాగ్ కులకర్ణి, ఉత్తమ డెబ్యూ డైరెక్టర్గా సాయి మార్తాండ్ నిలిచారు. ఉత్తమ నటుడు- నాగ చైతన్య(తండేల్), ఉత్తమ నటి - రష్మిక (ది గర్ల్ ఫ్రెండ్), మరిన్ని వివరాలను ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
