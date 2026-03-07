ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డులు 2025 ప్రకటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - GADDAR AWARDS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Gaddar Awards (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 11:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Gaddar Awards-2025 LIVE : Telangana Gaddar Awards-2025 LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డులు-2025 ప్రకటిస్తున్నారు. ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి గద్దర్ అవార్డులను ప్రకటించారు. తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులను ప్రకటించారు. చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డు వరించింది. కమల్​హాసన్​కు పైడి జయరాజ్ అవార్డు, సంగీతం శ్రీనివాసరావుకు బి.ఎన్.రెడ్డి అవార్డు, అశ్వినీదత్​కు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు, జయసుధకు ఏఎన్నార్ అవార్డు, ఆర్ నారాయణ మూర్తి కాంతారావు అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ అవార్డు- యూనిటీ. రాజు వెడ్స్​ రాంబాయి ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. ఉత్తమ రెండో చిత్రంగా దండోరా, ఉత్తమ దర్శకుడిగా సాయిలు కంపాటి, ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడిగా అనురాగ్‌ కులకర్ణి, ఉత్తమ డెబ్యూ డైరెక్టర్​గా సాయి మార్తాండ్‌ నిలిచారు. ఉత్తమ నటుడు- నాగ చైతన్య(తండేల్), ఉత్తమ నటి - రష్మిక (ది గర్ల్ ఫ్రెండ్), మరిన్ని వివరాలను ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Telangana Gaddar Awards-2025 LIVE : Telangana Gaddar Awards-2025 LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డులు-2025 ప్రకటిస్తున్నారు. ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి గద్దర్ అవార్డులను ప్రకటించారు. తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డులను ప్రకటించారు. చిరంజీవిని ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డు వరించింది. కమల్​హాసన్​కు పైడి జయరాజ్ అవార్డు, సంగీతం శ్రీనివాసరావుకు బి.ఎన్.రెడ్డి అవార్డు, అశ్వినీదత్​కు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డు, జయసుధకు ఏఎన్నార్ అవార్డు, ఆర్ నారాయణ మూర్తి కాంతారావు అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ అవార్డు- యూనిటీ. రాజు వెడ్స్​ రాంబాయి ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. ఉత్తమ రెండో చిత్రంగా దండోరా, ఉత్తమ దర్శకుడిగా సాయిలు కంపాటి, ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడిగా అనురాగ్‌ కులకర్ణి, ఉత్తమ డెబ్యూ డైరెక్టర్​గా సాయి మార్తాండ్‌ నిలిచారు. ఉత్తమ నటుడు- నాగ చైతన్య(తండేల్), ఉత్తమ నటి - రష్మిక (ది గర్ల్ ఫ్రెండ్), మరిన్ని వివరాలను ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

గద్దర్​ అవార్డ్స్
GADDAR FILM AWARDS
GADDAR FILM AWARDS TELANGANA
GADDAR AWARDS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Madiga Employees Coordination Committee Appreciation Meeting

LIVE : మాదిగ ఉద్యోగుల సమన్వయ కమిటీ కృతజ్ఞతా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 6, 2026 at 3:52 PM IST
Explosion In Kakinada District

LIVE : కాకినాడ ప్రమాదస్థలంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 28, 2026 at 4:31 PM IST
Telangana Jagruthi President Kavitha Live

LIVE : దిల్లీ మద్యం కేసులో కోర్టు తీర్పుపై కవిత మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 27, 2026 at 12:25 PM IST
CM REVANTH REDDY LIVE

LIVE : శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న గ్రూప్-1, 2 అభ్యర్థుల వెలిడిక్టరీ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 26, 2026 at 6:10 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.