LIVE : డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సమక్షంలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA DGP SHIVDHAR REDDY
Published : February 24, 2026 at 3:02 PM IST
LIVE : మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ అప్రకటిత కార్యదర్శి తిప్పిరి తిరుపతి ఎలియాస్ దేవ్జీతో పాటు దాదాపు 40 మంది తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సమక్షంలో లొంగిపోయారు. ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం కాల్వపల్లి గ్రామానికి చెందిన చొక్కారావు తొలితరం మావోయిస్టుల్లో ఒకరు. ఆయన కూడా లొంగిపోయే పక్షంలో నేపాల్ చేరుకొని ఉండొచ్చని భావిస్తున్న గణపతి ఝార్ఖండ్లో ఉన్న పసునూరి నరహరి మినహా మావోయిస్టు ఉద్యమంలోని తెలంగాణ క్యాడర్ అంతా లొంగిపోయినట్లే. 2026 మార్చి 31లోపు దేశాన్ని వామపక్ష తీవ్రవాద రహితంగా మారుస్తామని ప్రకటించిన కేంద్ర హోంమంత్రి లొంగిపోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరించారు. భద్రతా బలగాలు విరుచుకుపడుతుండటంతో గత సంవత్సరం రికార్డు స్థాయిలో దేశంలో 2,337 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. ఉద్యమం మొదలైన తర్వాత ఒక ఏడాదిలో ఇంతమంది లొంగిపోవడం ఇదే ప్రథమం. మొత్తమ్మీద 2019 నుంచి 2026 జనవరి 15 వరకు దేశంలో 7,409 మంది అరెస్టవగా 5,880 మంది లొంగిపోయారు. మావోయిస్టులు లొంగిపోయిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్న డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ప్రత్యక్ష ప్రసారం..
