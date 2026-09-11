ETV Bharat / Videos

ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసుపై డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ప్రెస్​మీట్

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
DGP LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 4:03 PM IST

|

Updated : September 11, 2026 at 4:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

DGP CV Anand pressmeet on Army Arms Theft case : బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చోరీకి గురైన ఆయుధాలను (మ్యాగజైన్స్‌, బుల్లెట్స్, బైనార్కులర్) పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మహబూబ్‌నగర్‌లోని ఓ విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి ఇంట్లో ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బెల్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ ఇన్‌ఛార్జ్‌, బుల్లెట్స్ ఇచ్చే ఆమ్నిషన్ సెక్షన్ ఇన్‌ఛార్జ్‌ సహకారంతో చోరీ జరిగినట్లు తెలిసింది. మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌లో ఆయుధాలు భద్రపరిచే గది వద్ద ఇన్‌ఛార్జితో పాటు వెపన్స్‌ జారీ చేసే డిపార్ట్​మెంట్​కు మరో ఇన్‌ఛార్జి ఉంటారు. వీరిద్దరి సహకారంతోనే రిటైర్డ్​ ఆర్మీ అధికారి చోరీకి పాల్పడి ఉంటారని తేలింది. ఆయుధాల చోరీ కేసులో బొల్లారం, మల్కాజిగిరి పోలీసులు, ఎన్‌ఐఏ, ఆర్మీ ఇంటెలిజెన్స్‌ అధికారులు అనేక రకాలుగా గత కొన్ని రోజులుగా దర్యాప్తు చేశారు. ఈ వివరాలను డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ మీడియా సమావేశంలో వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం 

DGP CV Anand pressmeet on Army Arms Theft case : బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చోరీకి గురైన ఆయుధాలను (మ్యాగజైన్స్‌, బుల్లెట్స్, బైనార్కులర్) పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మహబూబ్‌నగర్‌లోని ఓ విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి ఇంట్లో ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బెల్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ ఇన్‌ఛార్జ్‌, బుల్లెట్స్ ఇచ్చే ఆమ్నిషన్ సెక్షన్ ఇన్‌ఛార్జ్‌ సహకారంతో చోరీ జరిగినట్లు తెలిసింది. మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌లో ఆయుధాలు భద్రపరిచే గది వద్ద ఇన్‌ఛార్జితో పాటు వెపన్స్‌ జారీ చేసే డిపార్ట్​మెంట్​కు మరో ఇన్‌ఛార్జి ఉంటారు. వీరిద్దరి సహకారంతోనే రిటైర్డ్​ ఆర్మీ అధికారి చోరీకి పాల్పడి ఉంటారని తేలింది. ఆయుధాల చోరీ కేసులో బొల్లారం, మల్కాజిగిరి పోలీసులు, ఎన్‌ఐఏ, ఆర్మీ ఇంటెలిజెన్స్‌ అధికారులు అనేక రకాలుగా గత కొన్ని రోజులుగా దర్యాప్తు చేశారు. ఈ వివరాలను డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ మీడియా సమావేశంలో వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం 

Last Updated : September 11, 2026 at 4:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MADRAS REGIMENT
ARMY ARMS THEFT CASE
DGP CV ANAND PRESSMEET
ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు
BOLLARAM ARMY ARMS CASE

ఇలాంటి కథనాలు

Council Monsoon Sessions 2026

LIVE : శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 11, 2026 at 10:03 AM IST
ASSEMBLY MONSOON SESSIONS 2026 LIVE

LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 11, 2026 at 10:03 AM IST
Telangana Legislative Council Session Live

LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 10, 2026 at 10:11 AM IST
Telangana Assembly Sessions LIVE

LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 10, 2026 at 10:06 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.