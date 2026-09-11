ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసుపై డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ప్రెస్మీట్
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Published : September 11, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 4:57 PM IST
DGP CV Anand pressmeet on Army Arms Theft case : బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చోరీకి గురైన ఆయుధాలను (మ్యాగజైన్స్, బుల్లెట్స్, బైనార్కులర్) పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మహబూబ్నగర్లోని ఓ విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి ఇంట్లో ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బెల్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ ఇన్ఛార్జ్, బుల్లెట్స్ ఇచ్చే ఆమ్నిషన్ సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ సహకారంతో చోరీ జరిగినట్లు తెలిసింది. మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆయుధాలు భద్రపరిచే గది వద్ద ఇన్ఛార్జితో పాటు వెపన్స్ జారీ చేసే డిపార్ట్మెంట్కు మరో ఇన్ఛార్జి ఉంటారు. వీరిద్దరి సహకారంతోనే రిటైర్డ్ ఆర్మీ అధికారి చోరీకి పాల్పడి ఉంటారని తేలింది. ఆయుధాల చోరీ కేసులో బొల్లారం, మల్కాజిగిరి పోలీసులు, ఎన్ఐఏ, ఆర్మీ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అనేక రకాలుగా గత కొన్ని రోజులుగా దర్యాప్తు చేశారు. ఈ వివరాలను డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ మీడియా సమావేశంలో వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం
DGP CV Anand pressmeet on Army Arms Theft case : బొల్లారం మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చోరీకి గురైన ఆయుధాలను (మ్యాగజైన్స్, బుల్లెట్స్, బైనార్కులర్) పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మహబూబ్నగర్లోని ఓ విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారి ఇంట్లో ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బెల్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ ఇన్ఛార్జ్, బుల్లెట్స్ ఇచ్చే ఆమ్నిషన్ సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ సహకారంతో చోరీ జరిగినట్లు తెలిసింది. మద్రాస్ రెజిమెంట్లో ఆయుధాలు భద్రపరిచే గది వద్ద ఇన్ఛార్జితో పాటు వెపన్స్ జారీ చేసే డిపార్ట్మెంట్కు మరో ఇన్ఛార్జి ఉంటారు. వీరిద్దరి సహకారంతోనే రిటైర్డ్ ఆర్మీ అధికారి చోరీకి పాల్పడి ఉంటారని తేలింది. ఆయుధాల చోరీ కేసులో బొల్లారం, మల్కాజిగిరి పోలీసులు, ఎన్ఐఏ, ఆర్మీ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అనేక రకాలుగా గత కొన్ని రోజులుగా దర్యాప్తు చేశారు. ఈ వివరాలను డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ మీడియా సమావేశంలో వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం