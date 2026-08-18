LIVE : సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహా ఆవిష్కరణకు హాజరైన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్
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Published : August 18, 2026 at 5:27 PM IST
Sardar Sarvai Papanna Goud Statue at Tankbund : హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్పై సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహాన్ని ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఇవాళ పాపన్న గౌడ్ జయంత్రి సందర్భంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మంత్రులు, ముఖ్యనేతలతో కలిసి సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఉదయం నివాళి అర్పించారు. అణగారిన వర్గాల ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడిన ధీరుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ అని సీఎం కొనియాడారు. అన్యాయాన్ని ఎదిరించి, సమానత్వం కోసం అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన ఆయన జీవితం స్ఫూర్తిదాయకమని రేవంత్రెడ్డి గుర్తుచేసుకున్నారు. పాపన్న గౌడ్ చూపిన తెగువ, ధైర్యం, సామాజిక న్యాయం, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కోసం చేసి పోరాటం నేటి తరానికి కూడా ఆదర్శమని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. విగ్రహా ఆవిష్కరణ అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Sardar Sarvai Papanna Goud Statue at Tankbund : హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్పై సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహాన్ని ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఇవాళ పాపన్న గౌడ్ జయంత్రి సందర్భంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మంత్రులు, ముఖ్యనేతలతో కలిసి సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఉదయం నివాళి అర్పించారు. అణగారిన వర్గాల ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడిన ధీరుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ అని సీఎం కొనియాడారు. అన్యాయాన్ని ఎదిరించి, సమానత్వం కోసం అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన ఆయన జీవితం స్ఫూర్తిదాయకమని రేవంత్రెడ్డి గుర్తుచేసుకున్నారు. పాపన్న గౌడ్ చూపిన తెగువ, ధైర్యం, సామాజిక న్యాయం, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కోసం చేసి పోరాటం నేటి తరానికి కూడా ఆదర్శమని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. విగ్రహా ఆవిష్కరణ అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.