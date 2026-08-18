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LIVE : సర్దార్​ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహా ఆవిష్కరణకు హాజరైన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - సర్దార్​ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్

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సర్దార్​ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహాం ఆవిష్కరణకు హాజరైన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 5:27 PM IST

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Sardar Sarvai Papanna Goud Statue at Tankbund : హైదరాబాద్​ ట్యాంక్​ బండ్​పై సర్దార్​ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్​ విగ్రహాన్ని ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఇవాళ పాపన్న గౌడ్​ జయంత్రి సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మంత్రులు, ముఖ్యనేతలతో కలిసి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పాల్గొన్నారు. సర్వాయి పాపన్న గౌడ్​ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఉదయం నివాళి అర్పించారు. అణగారిన వర్గాల ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడిన ధీరుడు సర్దార్​ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్​ అని సీఎం కొనియాడారు. అన్యాయాన్ని ఎదిరించి, సమానత్వం కోసం అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన ఆయన జీవితం స్ఫూర్తిదాయకమని రేవంత్​రెడ్డి గుర్తుచేసుకున్నారు. పాపన్న గౌడ్​ చూపిన తెగువ, ధైర్యం, సామాజిక న్యాయం, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కోసం చేసి పోరాటం నేటి తరానికి కూడా ఆదర్శమని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు. విగ్రహా ఆవిష్కరణ అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Sardar Sarvai Papanna Goud Statue at Tankbund : హైదరాబాద్​ ట్యాంక్​ బండ్​పై సర్దార్​ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్​ విగ్రహాన్ని ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఇవాళ పాపన్న గౌడ్​ జయంత్రి సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మంత్రులు, ముఖ్యనేతలతో కలిసి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పాల్గొన్నారు. సర్వాయి పాపన్న గౌడ్​ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఉదయం నివాళి అర్పించారు. అణగారిన వర్గాల ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడిన ధీరుడు సర్దార్​ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్​ అని సీఎం కొనియాడారు. అన్యాయాన్ని ఎదిరించి, సమానత్వం కోసం అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన ఆయన జీవితం స్ఫూర్తిదాయకమని రేవంత్​రెడ్డి గుర్తుచేసుకున్నారు. పాపన్న గౌడ్​ చూపిన తెగువ, ధైర్యం, సామాజిక న్యాయం, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కోసం చేసి పోరాటం నేటి తరానికి కూడా ఆదర్శమని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు. విగ్రహా ఆవిష్కరణ అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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TAGGED:

SARDAR SARVAI PAPANNA GOUD STATUE
సర్దార్​ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్
SARDAR SARVAI PAPANNA GOUD STATUE

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