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LIVE : ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (Etv Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 4:42 PM IST

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CM Revanth Reddy Participates in World Tourism Day Celebrations 2026 in Shilparamam : తెలంగాణలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం టూరిజం అభివృద్ధికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టుల వారీగా నిధులు కేటాయింపులు చేస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక రంగాలకు హబ్​ గా ఉన్న హైదరాబాద్​లో పర్యాటకానికి మరింత ఊపు తీసుకొచ్చే విధంగా అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాజెక్టులు, అనేక సందర్శనీయ ప్రాంతాలను పర్యాటకానికి అనువుగా తీర్చిదిద్దే ప్రక్రియను ముమ్మరం చేసింది. వివిధ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో సందర్శకులకు సౌకర్యాల కల్పనతోపాటు, భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. హైదరాబాద్​లో అనేక చెరువులను పునరుద్ధరిస్తోంది. అక్కడ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. సెప్టెంబర్​ 27వ తేదీన (ఆదివారం) ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్​ శిల్పారామంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సహా ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

CM Revanth Reddy Participates in World Tourism Day Celebrations 2026 in Shilparamam : తెలంగాణలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం టూరిజం అభివృద్ధికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టుల వారీగా నిధులు కేటాయింపులు చేస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక రంగాలకు హబ్​ గా ఉన్న హైదరాబాద్​లో పర్యాటకానికి మరింత ఊపు తీసుకొచ్చే విధంగా అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాజెక్టులు, అనేక సందర్శనీయ ప్రాంతాలను పర్యాటకానికి అనువుగా తీర్చిదిద్దే ప్రక్రియను ముమ్మరం చేసింది. వివిధ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో సందర్శకులకు సౌకర్యాల కల్పనతోపాటు, భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. హైదరాబాద్​లో అనేక చెరువులను పునరుద్ధరిస్తోంది. అక్కడ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. సెప్టెంబర్​ 27వ తేదీన (ఆదివారం) ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్​ శిల్పారామంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సహా ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY
WORLD TOURISM DAY 2026
ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం
WORLD TOURISM DAY CELEBRATIONS 2026

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