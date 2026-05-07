ట్రాఫిక్లోనే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాన్వాయ్ ప్రయాణం! - CM REVANTH REDDY CONVOY
Published : May 7, 2026 at 5:30 PM IST
CM Revanth Reddy Convoy Moves through Regular Traffic : తన కాన్వాయ్ కోసం సాధారణ ప్రజలకు ఆటంకం కలిగించొద్దంటూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ని బుధవారం ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో గురువారం ఆయన కాన్వాయ్ సాధారణ ట్రాఫిక్లోనే ప్రయాణం చేసింది. దిల్లీ పర్యటన ముగించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి తన నివాసానికి రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్లోనే సీఎం వెళ్లారు. బుధవారం దిల్లీ పర్యటన నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వెళ్తున్న క్రమంలో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో సీఎం వెంటనే స్పందించి తన కాన్వాయ్ రాకపోకల కోసం హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా ప్రజల వాహనాలను నిలిపివేయొద్దంటూ సీనియర్ పోలీసు అధికారులకు రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రహదారులపై ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగించే చర్యల్ని పూర్తిగా నివారించాలని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి కాన్వాయ్ కదలికల సమయంలో ట్రాఫిక్ను పూర్తిగా నిలిపివేయడానికి బదులుగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాలను ఒకే లేన్లో కదలడానికి అనుమతించారు.
