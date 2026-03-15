ETV Bharat / Videos

LIVE : ఇఫ్తార్‌ విందుకు హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA CM REVANTH REDDY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Telangana CM Revanth Reddy (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 6:24 PM IST

|

Updated : March 15, 2026 at 7:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana CM Revanth Reddy Attempt Iftar Party in LB Stadium : రంజాన్‌ పండుగను పురస్కరించుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ముస్లింల ఇఫ్తార్‌ విందు కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని రాష్ట్ర మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ హైదరాబాద్‌ ఎల్బీ స్టేడియంలో జరిగే ఇఫ్తార్ విందుకు ఆహ్వానించారు. దీంతో ఇఫ్తార్ విందుకు రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో ముస్లిం మైనారిటీలకు అన్ని రంగాల్లో సముచిత స్థానం కల్పిస్తున్నామని హామీ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనారిటీల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. ముస్లింల అభివృద్ధి, సంక్షేమం కాంగ్రెస్​ పార్టీ చూసుకుంటుందని వారికి భరోసా ఇచ్చారు. మరోవైపు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఇఫ్తార్‌ విందులో పాల్గొంటూ ముస్లింల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామంటూ హామీలు ఇస్తున్నారు. పలు చోట్ల కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలు సైతం ఇఫ్తార్‌ విందులతో ముస్లింలకు భరోసా కల్పిస్తున్నారు. ఇఫ్తార్‌ విందుకు హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం

For All Latest Updates

TAGGED:

REVANTH REDDY LIVE
IFTAR PARTY IN LB STADIUM
ఇఫ్తార్‌ విందు
TELANGANA CM REVANTH REDDY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.