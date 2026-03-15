LIVE : ఇఫ్తార్ విందుకు హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA CM REVANTH REDDY
Published : March 15, 2026 at 6:24 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 7:01 PM IST
Telangana CM Revanth Reddy Attempt Iftar Party in LB Stadium : రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ముస్లింల ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని రాష్ట్ర మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో జరిగే ఇఫ్తార్ విందుకు ఆహ్వానించారు. దీంతో ఇఫ్తార్ విందుకు రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ముస్లిం మైనారిటీలకు అన్ని రంగాల్లో సముచిత స్థానం కల్పిస్తున్నామని హామీ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనారిటీల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. ముస్లింల అభివృద్ధి, సంక్షేమం కాంగ్రెస్ పార్టీ చూసుకుంటుందని వారికి భరోసా ఇచ్చారు. మరోవైపు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొంటూ ముస్లింల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామంటూ హామీలు ఇస్తున్నారు. పలు చోట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు సైతం ఇఫ్తార్ విందులతో ముస్లింలకు భరోసా కల్పిస్తున్నారు. ఇఫ్తార్ విందుకు హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం
