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LIVE : తమ్మిడికుంట చెరువును ప్రారంభిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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తమ్మిడికుంట చెరువు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2026 at 7:30 PM IST

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హైదరాబాద్‌ మాదాపుర్‌లో పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను హైడ్రా పూర్తి చేసింది. చెరువుల అభివృద్ధిలో భాగంగా ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధిలోని గుడిసెలను కోల్పోయినవారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలను సీఎం పంపిణీ చేస్తున్నారు. ముందుగా ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలోని రామంతాపుర్ పెద్దచెరువులో గుడిసెలు కోల్పోయిన 34 మందికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలు అందజేశారు. తమ్మిడికుంట చెరువు అభివృద్ధికి సహకరించిన సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున గౌరవ అతిథిగా హాజరయ్యారు.  దాదాపు 30 ఎకరాలు ఉండగా  ఆక్రమణలకు గురై 14 ఎకరాలకు కుంచించుకుపోయిన తమ్మిడికుంట చెరువును హైడ్రా తిరిగి 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పునరుద్ధరించింది. రూ.20 కోట్లతో తమ్మిడికుంటను అభివృద్ధి చేసింది. అధికారులు చెరువు సుందరీకరణను పూర్తి చేశారు. చెరువు చుట్టూ 1.2 కిలోమీటర్ల పొడవు వాకింగ్ ట్రాక్ నిర్మించారు. ట్రాక్​కు ఇరువైపులా మొక్కలు, ల్యాండ్ స్కేపింగ్ చేశారు. సందర్శకుల కోసం బెంచీలు, యోగా వేదిక, రోజ్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేశారు.

హైదరాబాద్‌ మాదాపుర్‌లో పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను హైడ్రా పూర్తి చేసింది. చెరువుల అభివృద్ధిలో భాగంగా ఎఫ్​టీఎల్​ పరిధిలోని గుడిసెలను కోల్పోయినవారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలను సీఎం పంపిణీ చేస్తున్నారు. ముందుగా ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలోని రామంతాపుర్ పెద్దచెరువులో గుడిసెలు కోల్పోయిన 34 మందికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పత్రాలు అందజేశారు. తమ్మిడికుంట చెరువు అభివృద్ధికి సహకరించిన సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున గౌరవ అతిథిగా హాజరయ్యారు.  దాదాపు 30 ఎకరాలు ఉండగా  ఆక్రమణలకు గురై 14 ఎకరాలకు కుంచించుకుపోయిన తమ్మిడికుంట చెరువును హైడ్రా తిరిగి 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పునరుద్ధరించింది. రూ.20 కోట్లతో తమ్మిడికుంటను అభివృద్ధి చేసింది. అధికారులు చెరువు సుందరీకరణను పూర్తి చేశారు. చెరువు చుట్టూ 1.2 కిలోమీటర్ల పొడవు వాకింగ్ ట్రాక్ నిర్మించారు. ట్రాక్​కు ఇరువైపులా మొక్కలు, ల్యాండ్ స్కేపింగ్ చేశారు. సందర్శకుల కోసం బెంచీలు, యోగా వేదిక, రోజ్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేశారు.

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TAGGED:

THAMMIDIKUNTA BEGINNING
తమ్మిడికుంట చెరువు ప్రారంభం
THAMMIDIKUNTA LAKE INAUGURATION
CHIEF MINISTER REVANTH REDDY

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