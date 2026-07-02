LIVE : గన్పార్క్ వద్ద మంత్రి జూపల్లి ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - CABINET MINISTERS CHALLENGE
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Published : July 2, 2026 at 12:09 PM IST
Telangana Cabinet Ministers Challenge On Brs Allegations : బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్ రావాలన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్ రావాలన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్ రావాలన్నారు.
Telangana Cabinet Ministers Challenge On Brs Allegations : బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్ రావాలన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్ రావాలన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్పార్క్లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్ రావాలన్నారు.