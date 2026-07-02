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LIVE : గన్​పార్క్ వద్ద మంత్రి జూపల్లి ప్రెస్​మీట్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం - CABINET MINISTERS CHALLENGE

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CABINET MINISTERS CHALLENGE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 12:09 PM IST

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Telangana Cabinet Ministers Challenge On Brs Allegations : బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ చేసిన ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్​ రావాలన్నారు. బీఆర్‌ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్​ రావాలన్నారు. బీఆర్‌ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్​ రావాలన్నారు.  

Telangana Cabinet Ministers Challenge On Brs Allegations : బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ చేసిన ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్​ రావాలన్నారు. బీఆర్‌ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్​ రావాలన్నారు. బీఆర్‌ఎస్ ఆరోపణలపై చర్చకు మంత్రులు గన్​పార్క్​లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు వచ్చారు. గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందన్న బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్ చర్చకు వచ్చామని మాజీ మంత్రులు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్​ రావాలన్నారు.  

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TAGGED:

BRS ALLEGATIONS
CABINET MINISTERS CHALLENGE

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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