LIVE : తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA BUDGET SESSION 2026 LIVE
Published : March 16, 2026 at 11:33 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 11:44 AM IST
Telangana Budget Session 2026 Live : తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా శాసనసభ ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ చేశారు. పునరుద్ధరించిన శాసనమండలి భవనం ముందు గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సమావేశాలు ప్రారంభం కాగా, ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ప్రసంగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాను కలిసి అసెంబ్లీ ఉభయసభల్లో ప్రసంగించేందుకు అవసరమైన సమాచారం అందించడం సహా సభలకు ఆహ్వానించారు. గవర్నర్ ప్రసంగం అనంతరం స్పీకర్, మండలి ఛైర్మన్ విడివిడిగా బీఏసీ సమావేశాలను నిర్వహిస్తారు. అందులో బడ్జెట్ సమావేశాలు ఎన్ని పనిదినాలు నిర్వహించాలి? ఏ అంశాలు చర్చించాలన్న అంశంపై నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. ఈనెల 20వ తేదీన ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క రాష్ట్రవార్షిక పద్దు ప్రవేశపెడతారు. విజన్–2047 లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతామని ఇప్పటికే భట్టి స్పష్టంచేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో వాస్తవిక పద్దు ప్రవేశపెట్టే దిశగా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వృథా వ్యయాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Telangana Budget Session 2026 Live : తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా శాసనసభ ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ చేశారు. పునరుద్ధరించిన శాసనమండలి భవనం ముందు గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సమావేశాలు ప్రారంభం కాగా, ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ప్రసంగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాను కలిసి అసెంబ్లీ ఉభయసభల్లో ప్రసంగించేందుకు అవసరమైన సమాచారం అందించడం సహా సభలకు ఆహ్వానించారు. గవర్నర్ ప్రసంగం అనంతరం స్పీకర్, మండలి ఛైర్మన్ విడివిడిగా బీఏసీ సమావేశాలను నిర్వహిస్తారు. అందులో బడ్జెట్ సమావేశాలు ఎన్ని పనిదినాలు నిర్వహించాలి? ఏ అంశాలు చర్చించాలన్న అంశంపై నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. ఈనెల 20వ తేదీన ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క రాష్ట్రవార్షిక పద్దు ప్రవేశపెడతారు. విజన్–2047 లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతామని ఇప్పటికే భట్టి స్పష్టంచేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో వాస్తవిక పద్దు ప్రవేశపెట్టే దిశగా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వృథా వ్యయాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.