LIVE : శాసనసభలో బడ్జెట్​ ప్రవేశపెడుతున్న మల్లు భట్టి విక్రమార్క - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA BUDGET LIVE

Telangana Budget 2026-27 LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 20, 2026 at 12:02 PM IST

Telangana Budget 2026-27 LIVE : తెలంగాణ రాష్ట్రబడ్జెట్​ను ఇవాళ శాసనసభ, శాసనమండలిలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక ప్రణాళికను ప్రభుత్వం ఉబయసభల్లో ప్రవేశపెట్టింది. రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి అయిన మల్లు భట్టివిక్రమార్క శాసనసభలో, మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి మండలిలో బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. రాజ్యాంగ నిబందనల ప్రకారం బడ్జెట్‌ను ప్రవేశ పెట్టేముందు బడ్జెట్ కాపీలను మొదట గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాకు ఆర్థిక మంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అందజేశారు. ఆ తరువాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి, శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్‌కు మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డిలకు కూడా బడ్జెట్‌ కాపీలను అందజేశారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం పెడుతున్న మూడో పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్​ ఇది. ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయించారనే విషయాలను ఆర్థికమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు మండలిలో ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్‌తో పాటు సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమతుల్యం చేస్తూ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతోంది. ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క శాసనసభలో బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Telangana Budget 2026-27 LIVE : తెలంగాణ రాష్ట్రబడ్జెట్​ను ఇవాళ శాసనసభ, శాసనమండలిలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక ప్రణాళికను ప్రభుత్వం ఉబయసభల్లో ప్రవేశపెట్టింది. రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి అయిన మల్లు భట్టివిక్రమార్క శాసనసభలో, మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి మండలిలో బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. రాజ్యాంగ నిబందనల ప్రకారం బడ్జెట్‌ను ప్రవేశ పెట్టేముందు బడ్జెట్ కాపీలను మొదట గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాకు ఆర్థిక మంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అందజేశారు. ఆ తరువాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డికి, శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్‌కు మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డిలకు కూడా బడ్జెట్‌ కాపీలను అందజేశారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం పెడుతున్న మూడో పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్​ ఇది. ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయించారనే విషయాలను ఆర్థికమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు మండలిలో ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్‌తో పాటు సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమతుల్యం చేస్తూ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతోంది. ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క శాసనసభలో బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

ETV Bharat Telangana Team

ఇలాంటి కథనాలు

Legislative Council Budget Sessions

LIVE : శాసన మండలిలో బడ్జెట్​ ప్రవేశపెడుతున్న ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 20, 2026 at 12:02 PM IST
DEBATE ON TELANGANA BUDGET 2026

LIVE : తెలంగాణ బడ్జెట్​ కేటాయింపులపై చర్చా కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 20, 2026 at 11:02 AM IST
Telangana Gaddar Awards-2025 Distribution

LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డ్స్ 2025 ప్రదాన కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 19, 2026 at 5:35 PM IST
CENTRAL GOVT ON GAS CRISIS LIVE

LIVE : దేశంలో పెట్రో నిల్వలు, సరఫరాపై కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రెస్​మీట్

March 19, 2026 at 3:37 PM IST

