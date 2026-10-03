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సోమవారం నుంచి బార్​ అండ్​ రెస్టారెంట్స్ క్లోజ్! - ప్రివిలేజ్ ఫీజు రద్దుచేయాలని డిమాండ్

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బార్​ అండ్​ రెస్టారెంట్​ ఓనర్స్​ అసోసియేషన్​ నిరసనలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 3:48 PM IST

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Telangana Bar and Restaurant Owners Protest : టాక్స్​ పేరిట అధిక భారం మోపుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వైఖరికి నిరసనగా ఈనెల 5 నుంచి తెలంగాణ బార్​ అండ్​ రెస్టారెంట్​ ఓనర్స్​ అసోసియేషన్​ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్​కు పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణలో ఉన్న 1185 షాపులు మూసివేస్తున్నట్లు ఖైరతాబాద్​లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో అసోసియేషన్​ అధ్యక్షుడు దామోదర్​ గౌడ్​ వెల్లడించారు. మంత్రి వర్గ సమావేశంలో ప్రివిలేజ్​ ఫీజును 8-20 శాతం వరకు స్లాబ్​ వైజ్​గా పెంచుతున్నామని ప్రకటించడంతో మండిపడ్డారు. ఈ నిర్ణయం తమను తీవ్రంగా దెబ్బతిస్తుందన్నారు. గతేడాది రెన్యువల్ తర్వాత రూ.4 లక్షలు అదనంగా లైసెన్స్ ఫీజు పెంచడం జరిగిందన్నారు. 

అదే అధిక భారంతో బాధపడుతుంటే ఈసారి లెసెన్స్​ ఫీజు కట్టిన తర్వాత ఫ్రివిలేజ్​ పేరుతో మరింత భారం మోపడం సరికాదన్నారు. అంతేకాకుండా గల్లి గల్లినా ఏర్పాటు చేసిన బెల్ట్​ షాపుల వల్ల తమకు జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడుతుందని, వీటిని రద్దు చేయాలని అనేక సార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. సర్కార్​కు రాబడి తీసుకురావడంతో పాటు పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్లు దామోదర్​ గౌడ్​ పేర్కొన్నారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రివిలేజ్​ పేరుతో తీసుకొచ్చిన జీవోను ఈనెల 5వ తేదీలోపు రద్దు చేయాలని, లేని పక్షంలో తాము రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్​ చేపడతామని హెచ్చరించారు. 

Telangana Bar and Restaurant Owners Protest : టాక్స్​ పేరిట అధిక భారం మోపుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వైఖరికి నిరసనగా ఈనెల 5 నుంచి తెలంగాణ బార్​ అండ్​ రెస్టారెంట్​ ఓనర్స్​ అసోసియేషన్​ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్​కు పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణలో ఉన్న 1185 షాపులు మూసివేస్తున్నట్లు ఖైరతాబాద్​లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో అసోసియేషన్​ అధ్యక్షుడు దామోదర్​ గౌడ్​ వెల్లడించారు. మంత్రి వర్గ సమావేశంలో ప్రివిలేజ్​ ఫీజును 8-20 శాతం వరకు స్లాబ్​ వైజ్​గా పెంచుతున్నామని ప్రకటించడంతో మండిపడ్డారు. ఈ నిర్ణయం తమను తీవ్రంగా దెబ్బతిస్తుందన్నారు. గతేడాది రెన్యువల్ తర్వాత రూ.4 లక్షలు అదనంగా లైసెన్స్ ఫీజు పెంచడం జరిగిందన్నారు. 

అదే అధిక భారంతో బాధపడుతుంటే ఈసారి లెసెన్స్​ ఫీజు కట్టిన తర్వాత ఫ్రివిలేజ్​ పేరుతో మరింత భారం మోపడం సరికాదన్నారు. అంతేకాకుండా గల్లి గల్లినా ఏర్పాటు చేసిన బెల్ట్​ షాపుల వల్ల తమకు జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడుతుందని, వీటిని రద్దు చేయాలని అనేక సార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. సర్కార్​కు రాబడి తీసుకురావడంతో పాటు పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్లు దామోదర్​ గౌడ్​ పేర్కొన్నారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రివిలేజ్​ పేరుతో తీసుకొచ్చిన జీవోను ఈనెల 5వ తేదీలోపు రద్దు చేయాలని, లేని పక్షంలో తాము రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్​ చేపడతామని హెచ్చరించారు. 

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TAGGED:

RESTAURANT OWNERS ASSOCIATION
BAR AND RESTAURENT ASSOCIATION
RESTAURANT OWNERS PROTEST
బార్​ అండ్​ రెస్టారెంట్స్​ బంద్
TELANGANA BAR ASSOCIATION

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