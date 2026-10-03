సోమవారం నుంచి బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ క్లోజ్! - ప్రివిలేజ్ ఫీజు రద్దుచేయాలని డిమాండ్
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Published : October 3, 2026 at 3:48 PM IST
Telangana Bar and Restaurant Owners Protest : టాక్స్ పేరిట అధిక భారం మోపుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వైఖరికి నిరసనగా ఈనెల 5 నుంచి తెలంగాణ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణలో ఉన్న 1185 షాపులు మూసివేస్తున్నట్లు ఖైరతాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు దామోదర్ గౌడ్ వెల్లడించారు. మంత్రి వర్గ సమావేశంలో ప్రివిలేజ్ ఫీజును 8-20 శాతం వరకు స్లాబ్ వైజ్గా పెంచుతున్నామని ప్రకటించడంతో మండిపడ్డారు. ఈ నిర్ణయం తమను తీవ్రంగా దెబ్బతిస్తుందన్నారు. గతేడాది రెన్యువల్ తర్వాత రూ.4 లక్షలు అదనంగా లైసెన్స్ ఫీజు పెంచడం జరిగిందన్నారు.
అదే అధిక భారంతో బాధపడుతుంటే ఈసారి లెసెన్స్ ఫీజు కట్టిన తర్వాత ఫ్రివిలేజ్ పేరుతో మరింత భారం మోపడం సరికాదన్నారు. అంతేకాకుండా గల్లి గల్లినా ఏర్పాటు చేసిన బెల్ట్ షాపుల వల్ల తమకు జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడుతుందని, వీటిని రద్దు చేయాలని అనేక సార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. సర్కార్కు రాబడి తీసుకురావడంతో పాటు పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్లు దామోదర్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రివిలేజ్ పేరుతో తీసుకొచ్చిన జీవోను ఈనెల 5వ తేదీలోపు రద్దు చేయాలని, లేని పక్షంలో తాము రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్ చేపడతామని హెచ్చరించారు.
Telangana Bar and Restaurant Owners Protest : టాక్స్ పేరిట అధిక భారం మోపుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వైఖరికి నిరసనగా ఈనెల 5 నుంచి తెలంగాణ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణలో ఉన్న 1185 షాపులు మూసివేస్తున్నట్లు ఖైరతాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు దామోదర్ గౌడ్ వెల్లడించారు. మంత్రి వర్గ సమావేశంలో ప్రివిలేజ్ ఫీజును 8-20 శాతం వరకు స్లాబ్ వైజ్గా పెంచుతున్నామని ప్రకటించడంతో మండిపడ్డారు. ఈ నిర్ణయం తమను తీవ్రంగా దెబ్బతిస్తుందన్నారు. గతేడాది రెన్యువల్ తర్వాత రూ.4 లక్షలు అదనంగా లైసెన్స్ ఫీజు పెంచడం జరిగిందన్నారు.
అదే అధిక భారంతో బాధపడుతుంటే ఈసారి లెసెన్స్ ఫీజు కట్టిన తర్వాత ఫ్రివిలేజ్ పేరుతో మరింత భారం మోపడం సరికాదన్నారు. అంతేకాకుండా గల్లి గల్లినా ఏర్పాటు చేసిన బెల్ట్ షాపుల వల్ల తమకు జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడుతుందని, వీటిని రద్దు చేయాలని అనేక సార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. సర్కార్కు రాబడి తీసుకురావడంతో పాటు పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నట్లు దామోదర్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రివిలేజ్ పేరుతో తీసుకొచ్చిన జీవోను ఈనెల 5వ తేదీలోపు రద్దు చేయాలని, లేని పక్షంలో తాము రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్ చేపడతామని హెచ్చరించారు.