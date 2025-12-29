LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY WINTER SESSIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 29, 2025 at 10:35 AM IST
Telangana Assembly Winter Sessions Live : శీతాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా తెలంగాణ శాసనసభ ప్రారంభమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రతిపక్షనేత కేసీఆర్, 8 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరయ్యారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్రెడ్డి, కొండా లక్ష్మణ్రెడ్డిలకు సంతాపం తెలిపారు. ఈరోజు అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షం మధ్య ప్రధానంగా కృష్ణానది జలాలపై వాడివేడి చర్చ జరగే వాతావరణం ఉంది. తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్లకు చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు. అసెంబ్లీ వాయిదా పడిన అనంతరం బీఏసీ సమావేశం జరగనుంది. అసెంబ్లీ పనిదినాలు, ఎజెండాను బీఏసీ సమావేశం ఖరారు చేయనుంది. బీఆర్ఎస్ చేసే వాదనలను పక్కా ఆధారాలతో తిప్పికొట్టాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. ఆధారాలన్నీ సిద్ధం చేసుకోండి అని ఆదివారం చెప్పారు.
Telangana Assembly Winter Sessions Live : శీతాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా తెలంగాణ శాసనసభ ప్రారంభమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రతిపక్షనేత కేసీఆర్, 8 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరయ్యారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్రెడ్డి, కొండా లక్ష్మణ్రెడ్డిలకు సంతాపం తెలిపారు. ఈరోజు అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షం మధ్య ప్రధానంగా కృష్ణానది జలాలపై వాడివేడి చర్చ జరగే వాతావరణం ఉంది. తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్లకు చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు. అసెంబ్లీ వాయిదా పడిన అనంతరం బీఏసీ సమావేశం జరగనుంది. అసెంబ్లీ పనిదినాలు, ఎజెండాను బీఏసీ సమావేశం ఖరారు చేయనుంది. బీఆర్ఎస్ చేసే వాదనలను పక్కా ఆధారాలతో తిప్పికొట్టాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. ఆధారాలన్నీ సిద్ధం చేసుకోండి అని ఆదివారం చెప్పారు.