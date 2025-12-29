ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY WINTER SESSIONS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
TELANGANA ASSEMBLY (Eenadu)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 10:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Assembly Winter Sessions Live : శీతాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా తెలంగాణ శాసనసభ ప్రారంభమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రతిపక్షనేత కేసీఆర్​, 8 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరయ్యారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్ దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి, కొండా లక్ష్మణ్‌రెడ్డిలకు సంతాపం తెలిపారు. ఈరోజు అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షం మధ్య ప్రధానంగా కృష్ణానది జలాలపై వాడివేడి చర్చ జరగే వాతావరణం ఉంది. తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్‌లకు చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు. అసెంబ్లీ వాయిదా పడిన అనంతరం బీఏసీ సమావేశం జరగనుంది. అసెంబ్లీ పనిదినాలు, ఎజెండాను బీఏసీ సమావేశం ఖరారు చేయనుంది. బీఆర్ఎస్​ చేసే వాదనలను పక్కా ఆధారాలతో తిప్పికొట్టాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. ఆధారాలన్నీ సిద్ధం చేసుకోండి అని ఆదివారం చెప్పారు.

Telangana Assembly Winter Sessions Live : శీతాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా తెలంగాణ శాసనసభ ప్రారంభమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రతిపక్షనేత కేసీఆర్​, 8 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరయ్యారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్ దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి, కొండా లక్ష్మణ్‌రెడ్డిలకు సంతాపం తెలిపారు. ఈరోజు అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షం మధ్య ప్రధానంగా కృష్ణానది జలాలపై వాడివేడి చర్చ జరగే వాతావరణం ఉంది. తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్‌లకు చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు. అసెంబ్లీ వాయిదా పడిన అనంతరం బీఏసీ సమావేశం జరగనుంది. అసెంబ్లీ పనిదినాలు, ఎజెండాను బీఏసీ సమావేశం ఖరారు చేయనుంది. బీఆర్ఎస్​ చేసే వాదనలను పక్కా ఆధారాలతో తిప్పికొట్టాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. ఆధారాలన్నీ సిద్ధం చేసుకోండి అని ఆదివారం చెప్పారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSEMBLY WINTER SESSIONS
TELANGANA ASSEMBLY LIVE
CM REVANTH REDDY
KCR BRS KTR HARISHRAO
TELANGANA ASSEMBLY WINTER SESSIONS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana legislative council Live

LIVE : శాసన మండలి శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 29, 2025 at 10:37 AM IST
CM REVANTH REDDY

LIVE : నూతన సర్పంచిల సన్మాన కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 24, 2025 at 4:28 PM IST
Former CM KCR Press Meet

LIVE : మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 21, 2025 at 6:01 PM IST
PRESIDENT DROUPADI MURMU

LIVE : రాష్ట్రపతి నిలయంలో ద్రౌపది ముర్ము తేనీటి విందు కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 21, 2025 at 5:08 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.