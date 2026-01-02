ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL MEETINGS

LEGISLATIVE COUNCIL MEETINGS (Eenadu)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 10:08 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 10:21 AM IST

Choose ETV Bharat

TELANGANA LEGISLATIVE COUNCIL MEETINGS TODAY LIVE : అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గత నెల 29న శాసన సభ, శాసన మండలిలో జరిగిన బిజినెస్​ అడ్వైజరీ కమిటీలలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఉభయ సభల్లో ఉంచుతారు. మూడు రోజుల విరామం తర్వాత ఇవాళ తిరిగి అసెంబ్లీ సమావేశాలు పునః ప్రారంభం అయ్యాయి. ఇవాళ శాసనసభలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంపై స్వల్పకాలిక చర్చ జరుగుతోంది. 

అదే విధంగా పురపాలక, జీహెచ్​ఎంసీ, ప్రైవేట్​ విశ్వ విద్యాలయాలు, మోటారు వాహనాల పన్ను చట్ట సవరణల బిల్లులపై అసెంబ్లీలో చర్చ జరగనుంది. ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఆమోదం తర్వాత శాసన మండలిలో బిల్లులపై చర్చ కొనసాగుతుంది. ఇవాళ ఉభయ సభల్లో ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగనుంది. శాసన సభలో చర్చ వాడీవేడిగా సాగుతోంది. అధికార, విపక్షాలు అస్త్రశస్త్రాలతో సిద్ధమయ్యాయి. ఇవాళ జరుగుతున్న శాసన మండలి సమావేశాలను ఈటీవీ భారత్​లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.

Last Updated : January 2, 2026 at 10:21 AM IST

TELANGANA ASSEMBLY MEETING
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS LIVE
LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
TELANGANA ASSEMBLY WINTER SESSION
LEGISLATIVE COUNCIL MEETINGS

ETV Bharat Telangana Team

