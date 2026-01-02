LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS LIVE
Published : January 2, 2026 at 10:05 AM IST
Telangana Assembly Winter Sessions Today Live : తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గత నెల 29న శాసన సభ, శాసన మండలిలో జరిగిన బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ (బీఏసీ)లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉభయ సభల్లో ఉంచుతారు. మూడు రోజుల విరామం తరవాత ఇవాళ తిరిగి అసెంబ్లీ సమావేశాలు పునః ప్రారంభం అయ్యాయి.
ఇవాళ శాసనసభలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంపై స్వల్ప కాలిక చర్చ జరుగుతోంది. అదే విధంగా పురపాలక, జీహెచ్ఎంసీ, ప్రైవేట్ విశ్వ విద్యాలయాలు, మోటారు వాహనాల పన్ను చట్ట సవరణల బిల్లులపై కూడా అసెంబ్లీలో చర్చ జరగనుంది. ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఆమోదం తరవాత మండలిలో బిల్లులపై చర్చ కొనసాగుతుంది. ఇవాళ ఉభయ సభల్లో ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగనుంది. శాసనసభలో చర్చ వాడీవేడిగా సాగుతోంది. ఇవాళ జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఈటీవీ భారత్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.
