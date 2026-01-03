ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY LIVE

Telangana Assembly Live (EENADU)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Telangana Assembly Live : శాసన సభ శీతాకాల సమావేశాలు మూడో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగుతోంది. శాసనసభలో నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ ​కుమార్​ రెడ్డి నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులపై పవర్​ పాయింట్​ ప్రజెంటేషన్​ ఇస్తున్నారు. అలాగే డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ సవరణ బిల్లులను, పంచాయతీరాజ్​ శాఖ మంత్రి సీతక్క పంచాయతీరాజ్​ సవరణ బిల్లులను సభలో ప్రవేశపెడతారు.

శుక్రవారం సభలో మూసీ నదీ ప్రక్షాళనపై సుదీర్ఘంగా చర్చ సాగింది. మూసీ నదిలో ఏడాదంతా నీళ్లు ప్రవహించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. మూసీ ప్రక్షాళన కన్సల్టెంట్​ కోసం గ్లోబల్​ టెండర్లు పిలిచామని, 3 సంస్థలు జాయింట్​ వెంచర్​ కింద మూసీ పునరుద్ధరణ చేపట్టాయని తెలిపారు. గోదావరి నుంచి 20 టీఎంసీలు నగరానికి తరలించాలని ప్రణాళిక రూపుదిద్దుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో సుందరీకరణపై అధ్యయనం చేశామని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి వివరించారు. లండన్​, జపాన్​, జర్మనీ, సింగరూప్​, దక్షిణకొరియాలో అధ్యనం చేశామన్నారు.

TELANGANA ASSEMBLY
TELANGANA LEGISLATIVE ASSEMBLY
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు
TG ASSEMBLY SESSIONS LIVE
TELANGANA ASSEMBLY LIVE

ETV Bharat Telangana Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

