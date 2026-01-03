LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 3, 2026 at 10:05 AM IST
Telangana Assembly Live : శాసన సభ శీతాకాల సమావేశాలు మూడో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగుతోంది. శాసనసభలో నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. అలాగే డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సవరణ బిల్లులను, పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లులను సభలో ప్రవేశపెడతారు.
శుక్రవారం సభలో మూసీ నదీ ప్రక్షాళనపై సుదీర్ఘంగా చర్చ సాగింది. మూసీ నదిలో ఏడాదంతా నీళ్లు ప్రవహించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మూసీ ప్రక్షాళన కన్సల్టెంట్ కోసం గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచామని, 3 సంస్థలు జాయింట్ వెంచర్ కింద మూసీ పునరుద్ధరణ చేపట్టాయని తెలిపారు. గోదావరి నుంచి 20 టీఎంసీలు నగరానికి తరలించాలని ప్రణాళిక రూపుదిద్దుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో సుందరీకరణపై అధ్యయనం చేశామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వివరించారు. లండన్, జపాన్, జర్మనీ, సింగరూప్, దక్షిణకొరియాలో అధ్యనం చేశామన్నారు.
Telangana Assembly Live : శాసన సభ శీతాకాల సమావేశాలు మూడో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగుతోంది. శాసనసభలో నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. అలాగే డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సవరణ బిల్లులను, పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లులను సభలో ప్రవేశపెడతారు.
శుక్రవారం సభలో మూసీ నదీ ప్రక్షాళనపై సుదీర్ఘంగా చర్చ సాగింది. మూసీ నదిలో ఏడాదంతా నీళ్లు ప్రవహించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మూసీ ప్రక్షాళన కన్సల్టెంట్ కోసం గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచామని, 3 సంస్థలు జాయింట్ వెంచర్ కింద మూసీ పునరుద్ధరణ చేపట్టాయని తెలిపారు. గోదావరి నుంచి 20 టీఎంసీలు నగరానికి తరలించాలని ప్రణాళిక రూపుదిద్దుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో సుందరీకరణపై అధ్యయనం చేశామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వివరించారు. లండన్, జపాన్, జర్మనీ, సింగరూప్, దక్షిణకొరియాలో అధ్యనం చేశామన్నారు.