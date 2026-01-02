ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
TELANGANA ASSEMBLY (Eenadu)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Assembly Live : వాయిదా అనంతరం శాసన సభ ప్రారంభమైంది. డిసెంబరు 29న శాసన సభ, శాసన మండలిలో జరిగిన బిజినెస్​ అడ్వైజరీ కమిటీ (బీఏసీ)లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెట్టారు. మూడు రోజుల విరామం తరవాత ఇవాళ తిరిగి అసెంబ్లీ సమావేశాలు పునః ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం తర్వాత స్పీకర్ వాయిదా వేశారు. ఇవాళ శాసనసభలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంపై స్వల్ప కాలిక చర్చ జరుగింది. అదే విధంగా పురపాలక, జీహెచ్​ఎంసీ, ప్రైవేట్​ విశ్వ విద్యాలయాలు, మోటారు వాహనాల పన్ను చట్ట సవరణల బిల్లులపై కూడా అసెంబ్లీలో చర్చ జరగుతున్నాయి. ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఆమోదం తరవాత మండలిలో బిల్లులపై చర్చ మొదలవనుంది. ఇవాళ ఉభయ సభల్లో ప్రశ్నోత్తరాల సమయం కొంత వాడీవేడికి దారితీసింది. ప్రతిపక్ష సభ్యులు ప్రసంగిస్తుండగా స్పీకర్​ మైక్​ కట్​ చేయడం పట్ల బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఈటీవీ భారత్​లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.

 

Telangana Assembly Live : వాయిదా అనంతరం శాసన సభ ప్రారంభమైంది. డిసెంబరు 29న శాసన సభ, శాసన మండలిలో జరిగిన బిజినెస్​ అడ్వైజరీ కమిటీ (బీఏసీ)లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెట్టారు. మూడు రోజుల విరామం తరవాత ఇవాళ తిరిగి అసెంబ్లీ సమావేశాలు పునః ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం తర్వాత స్పీకర్ వాయిదా వేశారు. ఇవాళ శాసనసభలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంపై స్వల్ప కాలిక చర్చ జరుగింది. అదే విధంగా పురపాలక, జీహెచ్​ఎంసీ, ప్రైవేట్​ విశ్వ విద్యాలయాలు, మోటారు వాహనాల పన్ను చట్ట సవరణల బిల్లులపై కూడా అసెంబ్లీలో చర్చ జరగుతున్నాయి. ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఆమోదం తరవాత మండలిలో బిల్లులపై చర్చ మొదలవనుంది. ఇవాళ ఉభయ సభల్లో ప్రశ్నోత్తరాల సమయం కొంత వాడీవేడికి దారితీసింది. ప్రతిపక్ష సభ్యులు ప్రసంగిస్తుండగా స్పీకర్​ మైక్​ కట్​ చేయడం పట్ల బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఈటీవీ భారత్​లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.

 

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSEMBLY SESSIONS LIVE
REVANTH REDDY
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
శాసనసభ సమావేశాలు
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

LEGISLATIVE COUNCIL MEETINGS

LIVE : తెలంగాణ శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 2, 2026 at 10:08 AM IST
Telangana Assembly Sessions Today Live

LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 2, 2026 at 10:05 AM IST
Vaikuntha Dwara Darshans Live

LIVE : తెలంగాణలో వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 30, 2025 at 6:41 AM IST
Telangana legislative council Live

LIVE : శాసన మండలి శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 29, 2025 at 10:37 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.