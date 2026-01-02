LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
Published : January 2, 2026 at 5:23 PM IST
Telangana Assembly Live : వాయిదా అనంతరం శాసన సభ ప్రారంభమైంది. డిసెంబరు 29న శాసన సభ, శాసన మండలిలో జరిగిన బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ (బీఏసీ)లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెట్టారు. మూడు రోజుల విరామం తరవాత ఇవాళ తిరిగి అసెంబ్లీ సమావేశాలు పునః ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం తర్వాత స్పీకర్ వాయిదా వేశారు. ఇవాళ శాసనసభలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంపై స్వల్ప కాలిక చర్చ జరుగింది. అదే విధంగా పురపాలక, జీహెచ్ఎంసీ, ప్రైవేట్ విశ్వ విద్యాలయాలు, మోటారు వాహనాల పన్ను చట్ట సవరణల బిల్లులపై కూడా అసెంబ్లీలో చర్చ జరగుతున్నాయి. ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఆమోదం తరవాత మండలిలో బిల్లులపై చర్చ మొదలవనుంది. ఇవాళ ఉభయ సభల్లో ప్రశ్నోత్తరాల సమయం కొంత వాడీవేడికి దారితీసింది. ప్రతిపక్ష సభ్యులు ప్రసంగిస్తుండగా స్పీకర్ మైక్ కట్ చేయడం పట్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఈటీవీ భారత్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.
