LIVE : శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - ASSEMBLY BUDGET SESSIONS
Published : March 24, 2026 at 10:00 AM IST
Legislative Assembly Budget Sessions 2026 : తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఇవాళ రెండో రోజు సైతం బడ్జెట్ సమావేశాల్లో సాధారణ చర్చ కొనసాగుతోంది. సోమవారం చర్చ వాడవేడిగా జరిగింది. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంతో ఉభయ సభలు ప్రారంభమయ్యాయి. హైదరాబాద్లో రహదారుల మౌలిక సదుపాయాలు, స్వయం సహాయక సంఘాలకు నిధుల కేటాయింపు తదితర అంశాలపై పలువురు సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయా శాఖల మంత్రులు సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత పలు సవరణ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అనంతరం బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ కొనసాగుతుంది. చివరగా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్పై జరిగిన చర్చకి విపక్ష నేతలు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తారు. శాసన మండలిలో పలువురు సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సంబంధిత శాఖల మంత్రులు సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత మండలిలోనూ బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ జరగగా అక్కడ కూడా చివరగా డిప్యూటీ సీఎం భట్టి సమాధానం ఇస్తారు.
