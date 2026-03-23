LIVE : నాలుగోరోజు శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
Published : March 23, 2026 at 10:07 AM IST
Assembly Session in Telangana : అసెంబ్లీ, శాసన మండలిలో ఇవాళ తెలంగాణ బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ జరుగుతుంది. ఉభయ సభలు ప్రారంభం కాగానే ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమాన్ని అసెంబ్లీలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, శాసన మండలిలో ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి చేపడతారు. ఎక్సైజ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు 2018-19 ఆర్ధిక సంవత్సర తెలంగాణ బేవరేజేస్ కార్పొరేషన్ 5వ వార్షిక నివేదికను సభలో ప్రవేశపెడతారు. అనంతరం తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ బిల్లును మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహా, తెలంగాణ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అపాయింట్ మెంట్ టు పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అండ్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మూడో సవరణ బిల్లును డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కలు శాసనసభలో ప్రవేశ పెడతారు. ఆ తర్వాత సభలో వార్షిక బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ ప్రారంభం కానుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారెంటీలపై చట్టబద్దత కొరుతూ ప్రైవేటు బిల్లును స్పీకర్ వద్దకు తీసుకురానున్నారు.
