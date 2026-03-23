LIVE : బడ్జెట్పై అసెంబ్లీలో సాధారణ చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 23, 2026 at 10:07 AM IST
Telangana Assembly Sessions : ఇవాళ శాసన సభ, శాసన మండలిలో బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ జరుగుతుంది. ఉభయ సభలు ప్రారంభం కాగానే ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమాన్ని అసెంబ్లీలో స్పీకర్, శాసన మండలిలో ఛైర్మన్ చేపడతారు. ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సర తెలంగాణ బేవరేజేస్ కార్పొరేషన్ 5వ వార్షిక నివేదికను సభలో ప్రవేశపెడతారు. అనంతరం తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ బిల్లును మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ, తెలంగాణ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ టు పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అండ్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మూడో సవరణ బిల్లును డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కలు శాసనసభలో ప్రవేశ పెడతారు. ఆ తర్వాత సభలో వార్షిక బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ ప్రారంభం కానుంది. సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సంబంధిత మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. విపక్ష సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని పలు విషయాలపై నిలదీసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలకు చట్టబద్దత కల్పించాలని కొరుతూ ప్రైవేటు బిల్లును సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు.
Telangana Assembly Sessions : ఇవాళ శాసన సభ, శాసన మండలిలో బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ జరుగుతుంది. ఉభయ సభలు ప్రారంభం కాగానే ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమాన్ని అసెంబ్లీలో స్పీకర్, శాసన మండలిలో ఛైర్మన్ చేపడతారు. ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సర తెలంగాణ బేవరేజేస్ కార్పొరేషన్ 5వ వార్షిక నివేదికను సభలో ప్రవేశపెడతారు. అనంతరం తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ బిల్లును మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ, తెలంగాణ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ టు పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అండ్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మూడో సవరణ బిల్లును డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కలు శాసనసభలో ప్రవేశ పెడతారు. ఆ తర్వాత సభలో వార్షిక బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ ప్రారంభం కానుంది. సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సంబంధిత మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. విపక్ష సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని పలు విషయాలపై నిలదీసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలకు చట్టబద్దత కల్పించాలని కొరుతూ ప్రైవేటు బిల్లును సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు.