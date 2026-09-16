LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 16, 2026 at 5:01 PM IST
Assembly Session LIVE : తెలంగాణ శాసనసభలో 22ఏ పై చర్చ జరుగుతోంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్పై విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 30 రోజుల్లో విచారణ జరపాలని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్లో 295 ఎకరాల భూమి ఉందని తెలిపారు. చర్చ సందర్భంగా కేసీఆర్ కుటుంబ భూములు వివరాలు వెల్లడించారు. విరామం తరువాత అసెంబ్లీ ప్రారంభమైంది. గత ప్రభుత్వంలో అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని ఆరోపించారు. 700 ఎకరాల ఫామ్హౌస్ కేసీఆర్కు ఉందా లేదా తేల్చాలని స్పష్టం చేశారు. 388 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉందని కేసీఆర్ ఎందుకు చెప్పలేదని నిలదీశారు. ఫామ్హౌస్లోని ప్రభుత్వ భూమిని పేదలకు పంచిపెడతానని, శుద్ధి చేసిన చోటే దళితులకు భూములిచ్చి యజమానులను చేస్తానని ఘంటాపథంగా చెప్పారు. మొత్తం రూ.లక్ష కోట్ల భూకుంభకోణం జరిగిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు విరామం అనంతరం తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. సభా కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం.
Assembly Session LIVE : తెలంగాణ శాసనసభలో 22ఏ పై చర్చ జరుగుతోంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్పై విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 30 రోజుల్లో విచారణ జరపాలని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్లో 295 ఎకరాల భూమి ఉందని తెలిపారు. చర్చ సందర్భంగా కేసీఆర్ కుటుంబ భూములు వివరాలు వెల్లడించారు. విరామం తరువాత అసెంబ్లీ ప్రారంభమైంది. గత ప్రభుత్వంలో అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని ఆరోపించారు. 700 ఎకరాల ఫామ్హౌస్ కేసీఆర్కు ఉందా లేదా తేల్చాలని స్పష్టం చేశారు. 388 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉందని కేసీఆర్ ఎందుకు చెప్పలేదని నిలదీశారు. ఫామ్హౌస్లోని ప్రభుత్వ భూమిని పేదలకు పంచిపెడతానని, శుద్ధి చేసిన చోటే దళితులకు భూములిచ్చి యజమానులను చేస్తానని ఘంటాపథంగా చెప్పారు. మొత్తం రూ.లక్ష కోట్ల భూకుంభకోణం జరిగిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు విరామం అనంతరం తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. సభా కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం.