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LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 10:07 AM IST

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Updated : September 7, 2026 at 10:36 AM IST

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Telangana Assembly Session Live : తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అధికార ప్రతపక్షాల పరస్పర విమర్శల మధ్య వాడీవేడిగా సాగుతున్నాయి. 'సెంట్రల్‌ హాల్‌'ను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. 'సెంట్రల్‌ హాల్‌'కు మాజీ స్పీకర్‌, దివంగత నేత దుద్దిళ్ల శ్రీపాదరావు పేరు పెట్టారు. తొలిరోజు ప్రధానంగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ముఖ్యమైన నివేదికలను ప్రభుత్వం సభ ముందుకు తీసుకువచ్చింది. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత మూడు ప్రధాన అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికలు సీఎం టేబుల్‌ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ సమగ్రశిక్ష 2024–25 ఆడిట్‌ నివేదిక, పీఎం శ్రీ తెలంగాణ 2024–25 ఆడిట్‌ నివేదిక ప్రవేశపెడుతున్నారు. మెట్రోకు సంబంధించి ఐదు వార్షిక నివేదికలు సభ ముందుకు ప్రవేశపెట్టారు. 22ఏ భూముల వ్యవహారంపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. 22ఏపై అన్నివిధాలుగా చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కీలక అంశాలపై సభలో చర్చజరుగుతోంది. పలు కీలక నివేదికలను సభలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

Telangana Assembly Session Live : తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అధికార ప్రతపక్షాల పరస్పర విమర్శల మధ్య వాడీవేడిగా సాగుతున్నాయి. 'సెంట్రల్‌ హాల్‌'ను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. 'సెంట్రల్‌ హాల్‌'కు మాజీ స్పీకర్‌, దివంగత నేత దుద్దిళ్ల శ్రీపాదరావు పేరు పెట్టారు. తొలిరోజు ప్రధానంగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ముఖ్యమైన నివేదికలను ప్రభుత్వం సభ ముందుకు తీసుకువచ్చింది. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత మూడు ప్రధాన అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికలు సీఎం టేబుల్‌ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ సమగ్రశిక్ష 2024–25 ఆడిట్‌ నివేదిక, పీఎం శ్రీ తెలంగాణ 2024–25 ఆడిట్‌ నివేదిక ప్రవేశపెడుతున్నారు. మెట్రోకు సంబంధించి ఐదు వార్షిక నివేదికలు సభ ముందుకు ప్రవేశపెట్టారు. 22ఏ భూముల వ్యవహారంపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. 22ఏపై అన్నివిధాలుగా చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కీలక అంశాలపై సభలో చర్చజరుగుతోంది. పలు కీలక నివేదికలను సభలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

Last Updated : September 7, 2026 at 10:36 AM IST

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TELANGANA ASSEMBLY SESSION 2026
ASSEMBLY MONSOON SESSION
TELANGANA ASSEMBLY SESSION LIVE
శాసనసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం
TELANGANA ASSEMBLY SESSION LIVE

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