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LIVE : శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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తెలంగాణ శాసనసభ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 10:06 AM IST

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Telangana Assembly Monsoon Sessions Live : గణేశ్​ నవరాత్రుల నేపథ్యంలో వాయిదా పడిన అసెంబ్లీ సమావేశాలు తిరిగి బుధవారం పునఃప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ రోజు శాసన సభలో ప్రధానంగా 22ఏ భూముల నిషేధిత జాబితా, ఎల్‌నినో ప్రభావం వంటి కీలక అంశాలపై చర్చలు వాడివేడీగా జరగనున్నాయి. శాసనసభ సమావేశాలకు సన్నద్ధమయ్యేందుకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మంత్రులతో మంగళవారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ ప్రారంభం అయ్యింది. బీజేపీ, ఎంఐఎం, సీపీఐ ఎమ్మెల్యేలు సహా అధికారపక్ష శాసనసభ్యులు కూడా 22ఏపై అభిప్రాయాలను శనివారం శాసన సభ ముందుంచారు. దీనిపై నెలకొన్న ఆరోపణలు, అపోహలపై రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సుదీర్ఘంగా మాట్లాడుతూ వివరణ ఇచ్చారు. ఈ చర్చకు కొనసాగింపుగానే నేడు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సభలో పూర్తి వివరాలతో మాట్లాడనున్నారు. శాసనసభ సమావేశాలు శనివారమే ముగియాల్సి ఉండగా ఈ అంశాలపై చర్చించేందుకు నేటికి వాయిదా వేశారు. అయితే శాసనమండలి మాత్రం ఇప్పటికే నిరవధికంగా వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. 

Telangana Assembly Monsoon Sessions Live : గణేశ్​ నవరాత్రుల నేపథ్యంలో వాయిదా పడిన అసెంబ్లీ సమావేశాలు తిరిగి బుధవారం పునఃప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ రోజు శాసన సభలో ప్రధానంగా 22ఏ భూముల నిషేధిత జాబితా, ఎల్‌నినో ప్రభావం వంటి కీలక అంశాలపై చర్చలు వాడివేడీగా జరగనున్నాయి. శాసనసభ సమావేశాలకు సన్నద్ధమయ్యేందుకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మంత్రులతో మంగళవారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ ప్రారంభం అయ్యింది. బీజేపీ, ఎంఐఎం, సీపీఐ ఎమ్మెల్యేలు సహా అధికారపక్ష శాసనసభ్యులు కూడా 22ఏపై అభిప్రాయాలను శనివారం శాసన సభ ముందుంచారు. దీనిపై నెలకొన్న ఆరోపణలు, అపోహలపై రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సుదీర్ఘంగా మాట్లాడుతూ వివరణ ఇచ్చారు. ఈ చర్చకు కొనసాగింపుగానే నేడు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సభలో పూర్తి వివరాలతో మాట్లాడనున్నారు. శాసనసభ సమావేశాలు శనివారమే ముగియాల్సి ఉండగా ఈ అంశాలపై చర్చించేందుకు నేటికి వాయిదా వేశారు. అయితే శాసనమండలి మాత్రం ఇప్పటికే నిరవధికంగా వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. 

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TAGGED:

MONSOON SESSIONS LIVE
CM REVANTH REDDY
TELANGANA ASSEMBLY
ASSEMBLY IN HYDERABAD
TELANGANA ASSEMBLY

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